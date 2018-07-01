İneklerin üzerine delik açan şirketten tepki çeken açıklama

\u0130neklerin \u00fczerine pencere a\u00e7\u0131lmas\u0131 d\u00fcnyay\u0131 \u015foke etmi\u015fti.\r\n,Skandal sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapan firma kan dondurdu ve durumu normal g\u00f6ren \u015firket tepkilere kulak t\u0131kad\u0131. \u0130\u015fte detaylar...\r\n,\u0130svi\u00e7re'de bir ara\u015ft\u0131rma \u015firketi ineklerin midelerindeki besinleri nas\u0131l ve ne kadar sindirdiklerini g\u00f6zleyebilmek i\u00e7in ineklerin midelerine s\u0131rtlar\u0131ndan bir t\u00fcr "pencere" a\u00e7t\u0131.,Merkezi \u0130svi\u00e7re\u2019de bulunan Agroscope adl\u0131 ara\u015ft\u0131rma \u015firketi, ineklere verilen farkl\u0131 t\u00fcrlerde yulaflar\u0131n hayvanlardaki sindirim s\u00fcrecini izlemek ve b\u00f6ylece verimlili\u011fi art\u0131rmak \u00fczere ineklerin midesine bir t\u00fcr "pencere" a\u00e7t\u0131.\r\n,Uygulama kapsam\u0131nda ineklerin yan taraf\u0131na ve midesine b\u00fcy\u00fck birer delik a\u00e7\u0131larak araya bir kanal yerle\u015ftirildi.,Kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 zamanlarda plastik kapakla a\u011fz\u0131 kapat\u0131lan pencereyi a\u00e7an ara\u015ft\u0131rmac\u0131 buradan do\u011frudan midenin i\u00e7ini g\u00f6r\u00fcyor ve istedi\u011fi zaman mideye elini sokup sindirilmekte olan besinden \u00f6rnek alabiliyor.\r\n,Uygulamay\u0131 14 inekte ger\u00e7ekle\u015ftiren \u015firket hayvanlar\u0131n herhangi bir zarar g\u00f6rmedi\u011fini savunurken, hayvan haklar\u0131 savunucular\u0131 uygulamay\u0131 sert dille ele\u015ftirdi.\r\n