İngiliz hava yolu şirketi şokta! 380 bin yolcunun bilgileri çalındı...

\u0130ngiliz hava yolu \u015firketi, bilgisayar korsanlar\u0131n\u0131n 380 bin yolcunun kredi kart\u0131 bilgilerini ele ge\u00e7irdi\u011fini duyurdu. ,BA\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015firketten 21 A\u011fustos ile 5 Eyl\u00fcl aras\u0131nda internet \u00fczerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kart\u0131 bilgilerinin bilgisayar korsanlar\u0131nca ele ge\u00e7irildi\u011fi ifade edildi.\r\n \r\n,Sistemlerdeki g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n giderildi\u011fi belirtilen a\u00e7\u0131klamada, yolcular\u0131n seyahatleriyle ilgili detaylar\u0131n veya pasaport bilgilerinin h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan etkilenmedi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,Olaydan etkilenen yolcular ile temasa ge\u00e7ildi\u011fine i\u015faret edilen a\u00e7\u0131kalamada, olaydan etkilendi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen yolcular\u0131n da bankalar\u0131na ba\u015fvurmalar\u0131 istendi.\r\n \r\n,\u015eirket, olay\u0131n adli makamlara bildirildi\u011fini kaydetti.\r\n \r\n,BA\u2019n\u0131n bilgisayar sistemleri ge\u00e7en y\u0131l \u00e7\u00f6km\u00fc\u015f, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planlar\u0131 aksam\u0131\u015ft\u0131.