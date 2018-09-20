İngiliz ve Fransız jetlerinden Rus uçaklarına engelleme

\u0130ngiliz ve Frans\u0131z hava kuvvetlerine ait jetlerin, Kuzey Denizi \u00fczerinde \u0130ngiltere hava sahas\u0131na giren Rus u\u00e7aklar\u0131n\u0131 engelledi\u011fi iddia edildi.\r\n,\u0130ngiliz Sky News televizyonunun haberine g\u00f6re, Kuzey Denizi \u00fczerinde \u0130ngiltere hava sahas\u0131na giren Rus u\u00e7aklar\u0131n\u0131 engelledi.\r\n\r\n,Operasyon Typhoon tipi bir sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 ile bir Airbus Voyager tanker u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n \u0130ngiltere\u2019nin Newcastle kentinden yerel saatle 15.00'de kalkmas\u0131yla ba\u015flad\u0131., \u0130ngiliz u\u00e7aklar\u0131n\u0131 bir Frans\u0131z sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 ile tanker u\u00e7a\u011f\u0131 takip etti.,FLa\u015f... Fla\u015f... \u0130ngiliz ve Frans\u0131z jetleri Rusya i\u00e7in harekete ge\u00e7ti!,Haberde, Rus u\u00e7aklar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131na ve tipine ili\u015fkin bilgiye yer verilmedi.\r\n\r\n,\u0130ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de "devam eden bir operasyon" ile ilgili yorum yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Sky News, yakla\u015f\u0131k 45 dakika s\u00fcren operasyonun ard\u0131ndan \u0130ngiliz ve Frans\u0131z u\u00e7aklar\u0131n\u0131n pe\u015f pe\u015fe \u00fcslerine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi.\r\n\r\n,RAF jetleri, ge\u00e7en ay Karadeniz \u00fczerinde Romanya'ya yak\u0131n bir b\u00f6lgede Rus u\u00e7aklar\u0131na iki defa engelleme uygulam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,AA,.