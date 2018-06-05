İngilizler duyurdu! En ciddi teklif...

\u0130ngiliz medyas\u0131, Be\u015fikta\u015fl\u0131 futbolcuya \u0130ngiltere'den ciddi bir teklif yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n y\u0131ld\u0131z futbolcusu Tolgay Arslan i\u00e7in Cardiff City iddias\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131. Daily Mirror\u2019da yer alan haberde Premier Lig\u2019e geri d\u00f6nen Cardiff\u2019in kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmek ad\u0131na ilk transferini Tolgay ile yapmak istedi\u011fi vurguland\u0131.\r\n\r\n,Daily Mirror\u2019\u0131n haberinde Tolgay Arslan\u2019\u0131n Cardiff City\u2019nin g\u00fcndeminde oldu\u011fu ve 7 milyon sterlinin g\u00f6zden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,Kul\u00fcb\u00fcn menajeri Neil Warnock\u2019un Tolgay konusunda istekli oldu\u011fu ve 7 milyon sterline kadar bir b\u00fct\u00e7enin haz\u0131r oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce Roma ve Milan gibi kul\u00fcplerin de izledi\u011fi Tolgay i\u00e7in en ciddi teklifin de Cardiff\u2019ten gelmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Tolgay Arslan\u2019\u0131n ayr\u0131ca Liverpool ile Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n 3 sene \u00f6nce oynad\u0131\u011f\u0131 Avrupa Ligi ma\u00e7\u0131n\u0131n da kahramanlar\u0131ndan olmas\u0131 heyecan\u0131 art\u0131rd\u0131. (Skorer)