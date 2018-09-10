İngilizler duyurdu! Fenerbahçe ve Mesut Özil...

Habere g\u00f6re, son d\u00f6nemde Londra ekibinin yeni teknik adam\u0131 Unai Emery ile aras\u0131 iyi olmayan Mesut tak\u0131mdan ayr\u0131lmak istiyor ancak Arsenal de y\u0131ld\u0131z oyuncuyu kolay kolay b\u0131rakmayacak.\r\n\r\n,4 haftas\u0131 geride kalan Premier Lig'de 3. haftadaki West Ham kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda ma\u00e7 kadrosunda olmayan Mesut'un, hafta i\u00e7i antrenmanda kadroda olmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fi ve bunun \u00fczerine saha i\u00e7inde Unai Emery ile a\u011f\u0131z dala\u015f\u0131na girdi\u011fi \u0130ngiliz medyas\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin t\u00fcm bu karma\u015fadan yararlanarak Mesut \u00d6zil'i kadrosuna katmak istedi\u011fi belirtilirken, Sar\u0131 Lacivertliler i\u00e7in bu transferin pek de kolay olmad\u0131\u011f\u0131 ortada...\r\n\r\n,Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un Mesut \u00d6zil'i Fenerbah\u00e7e kadrosunda g\u00f6rmek istedi\u011fi biliniyor ancak ekonomik \u015fartlar bu transferin \u00f6n\u00fcnde b\u00fcy\u00fck bir engel...\r\n\r\n,Ko\u00e7'un yar\u0131n ak\u015fam kul\u00fcp kanal\u0131nda son durumla ilgili taraftar\u0131 bilgilendirmesi bekleniyor. Ko\u00e7, FB TV'de son kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda kul\u00fcb\u00fcn borcunun 621 milyon euro oldu\u011funu belirtmi\u015f, eski ba\u015fkan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ise borcun 429 milyon euro oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,Arsenal ile olan s\u00f6zle\u015fmesi 2021 Haziran'\u0131nda sona erecek Mesut i\u00e7in Arsenal'in bir bonservis bedeli istememesi neredeyse imkans\u0131z.... Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu ayn\u0131 zamanda \u0130ngiltere'de vergiler d\u00fc\u015ft\u00fckten sonra net olarak y\u0131ll\u0131k 7 milyon euro kazan\u0131yor. Mevcut \u015fartlarda Fenerbah\u00e7e'nin Mesut'un maa\u015f\u0131n\u0131 \u00f6demesi \u00e7ok zor g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \r\n(FANAT\u0130K)\r\n,\u0130ngiliz Daily Star'\u0131n iddas\u0131na g\u00f6re Fenerbah\u00e7e, Arsenal'den ayr\u0131lmak istedi\u011fi belirtilen Mesut \u00d6zil i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.,Yeni sezonda yepyeni bir y\u00f6netim, teknik heyet ve futbolcu grubunun olu\u015ftu\u011fu Fenerbah\u00e7e i\u00e7in \u0130ngiltere'den m\u00fcthi\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n