İngiltere'de Mesut Özil iddiası: Fenerbahçe, Mesut Özil'le ilgileniyor ancak...

Arsenal'de tart\u0131\u015f\u0131lan bir pozisyona gelen Mesut \u00d6zil i\u00e7in \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama da Sky Sports yorumcular\u0131ndan Charlie Nicholas'tan geldi.,Charlie Nicholas, Mesut \u00d6zil'in kendini toparlamamas\u0131 halinde Arsenal'in y\u0131ld\u0131z ismi elinden \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Ocak ay\u0131nda Mesut \u00d6zil'in Arsenal'den ayr\u0131labilece\u011fini belirten Charlie Nicholas, Fenerbah\u00e7e'nin de ilgilenen tak\u0131mlar aras\u0131nda \u00f6n planda oldu\u011funu dile getirdi.,Nicholas, "E\u011fer Mesut oyununun Ocak ay\u0131na kadar geli\u015ftiremezse, Arsenal onu elden \u00e7\u0131karacak. Fenerbah\u00e7e'nin ilgisi devam ediyor ancak Mesut'a ilgisi olan birka\u00e7 tak\u0131m daha var., \u0130\u015fin parasal durumunu nas\u0131l halledecekler bilmiyorum. Ama durum \u015fu; yeni hoca (Emery) i\u015fleri yoluna sokmas\u0131 i\u00e7in ona biraz zaman tan\u0131yacak.,Ama eninde sonunda '\u0130yi oynam\u0131yorsan, tak\u0131mda olamazs\u0131n' diyecek ve \u00d6zil'i tak\u0131mda tutmayacak'' s\u00f6zleriyle dile getirdi.,2013 y\u0131l\u0131ndan bu yana Arsenal'de forma giyen Mesut \u00d6zil'in 2021'e kadar \u0130ngiliz temsilcisiyle s\u00f6zle\u015fmesi bulunuyor.,Mesut \u00d6zil, Arsenal ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131\u011f\u0131nda Fenerbah\u00e7e ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015ftu.,\u00d6zil, "Bana s\u00fcrekli Fenerbah\u00e7e'yi soruyorlar, oraya git diyorlar. Bu \u015fu anda de\u011fil ama in\u015fallah bir g\u00fcn mutlaka olacak" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.