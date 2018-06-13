İngiltere'de sarhoş pilota hapis cezası

\u0130ngiltere'de, yapaca\u011f\u0131 u\u00e7u\u015f \u00f6ncesi a\u015f\u0131r\u0131 alkol ald\u0131\u011f\u0131 tespit edilen pilot Julian Monaghan, hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Lewes Ceza Mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmada, yarg\u0131\u00e7 Janet Waddicor, British Airways pilotuna 8 ay hapis cezas\u0131 verdi.\r\n,Waddicor, karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken, havayolundan istifa eden Monaghan'\u0131n devasa bir hava arac\u0131n\u0131n sorumlulu\u011funu \u00fcstlendi\u011fini hat\u0131rlatarak, "Canlar\u0131 olmasa bile en az\u0131ndan yolcular\u0131n ve m\u00fcrettebat\u0131n g\u00fcvenli\u011fi pilotun elindedir. G\u00fcvende olduklar\u0131n\u0131 hissetme hakk\u0131na sahiptirler." dedi.\r\n,\u0130ngiltere'nin g\u00fcneyindeki Gatwick Havaliman\u0131'ndan 12 saatlik u\u00e7u\u015fla Mauritius gitmek \u00fczere 300 yolculu u\u00e7a\u011fa binen 49 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcney Afrikal\u0131 pilotun sarho\u015f oldu\u011funu m\u00fcrettebat farketmi\u015fti. Ocak ay\u0131nda ya\u015fanan durumun polise haber verilmesiyle alkol s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131 tespit edilen Monaghan havaliman\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Olaya ili\u015fkin British Airways'ten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada da "B\u00f6ylesine bir davran\u0131\u015f\u0131n kabul edilemez oldu\u011fu" vurgulanarak, "M\u00fc\u015fterilerimizin ve i\u015f arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcvenli\u011fi her zaman \u00f6nceli\u011fimizdir." ifadesine yer verildi.\r\n