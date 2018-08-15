İngiltere'de TL kalmadı

\u0130ngiltere'nin \u00f6nde gelen d\u00f6viz \u015firketlerinden ICE, kasalar\u0131nda T\u00fcrk liras\u0131 kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Akbank Geneli M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Binba\u015fgil'in T\u00fcrk liras\u0131'n\u0131n yurt d\u0131\u015f\u0131 piyasalarda daha az bulunur ve daha pahal\u0131 hale geldi\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131 ard\u0131ndan bir \u00f6nemli haber de \u0130ngiltere'den geldi.\r\n \r\n,The Guardian gazetesi, \u00fclkenin \u00f6nde gelen d\u00f6viz \u015firketlerinden ICE'nin kasas\u0131nda d\u00fcn itibar\u0131yla TL kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n \r\n,D\u00f6viz \u015firketi internet sitesi \u00fczerinden yap\u0131lan TL al\u0131mlar\u0131n\u0131n ge\u00e7en aya k\u0131yasla y\u00fczde 24 bin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n \r\n,ICE Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Louis Bridger "TL'ye g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir talep" oldu\u011funu s\u00f6yleyerek \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \r\n \r\n,The Guardian haberinde, "\u0130ngiliz d\u00f6viz b\u00fcrolar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131nda lira kalmad\u0131 ama Londra'daki Luton Havaliman\u0131 ve Doncaster Havaliman\u0131'ndan h\u00e2l\u00e2 lira edinebilirsiniz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n \r\n,Akbank Geneli M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Binba\u015fgil bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrk liras\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131 piyasalarda daha az bulunur ve daha pahal\u0131 hale geldi" bilgisini payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.\r\n \r\n,Binba\u015fgil, gerek Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan gerekse Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak taraf\u0131ndan vurgulanan "serbest piyasa ekonomisi kurallar\u0131ndan asla taviz vermeyece\u011fiz" mesaj\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu da vurgulad\u0131.,"Stoklar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in tedarik\u00e7ilerimiz ve T\u00fcrkiye Merkez Bankas\u0131 ile yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Fakat talep o kadar b\u00fcy\u00fck ki, yar\u0131n sabaha kadar internet \u00fczerinden TL satamayabiliriz."