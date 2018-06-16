İngiltere'den Türk vatandaşlarına 'süresiz oturum' düzenlemesi

\u0130ngiltere \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130ngiltere'de kendi i\u015fini kuracak veya \u00e7al\u0131\u015facak T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na y\u00f6nelik yeni bir d\u00fczenlemeye gitti. \r\n,Yay\u0131mlanan d\u00fczenleme ile Ankara Anla\u015fmas\u0131 olarak bilinen Avrupa Toplulu\u011fu Ortakl\u0131k Anla\u015fmas\u0131 (ECAA) kapsam\u0131nda vize alan T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131, \u0130ngiltere'de 5 y\u0131l kesintisiz ya\u015fad\u0131ktan ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra s\u00fcresiz oturum i\u00e7in ba\u015fvurabilecek.\r\n,T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 daha \u00f6nceki uygulamada 4 y\u0131l\u0131n sonunda s\u00fcresiz oturum i\u00e7in ba\u015fvurabiliyordu.\r\n,Bakanl\u0131k, mart ay\u0131nda bir mahkemenin ald\u0131\u011f\u0131 karar\u0131n ard\u0131ndan s\u00fcresiz oturum izin i\u015flemlerini ask\u0131ya alm\u0131\u015f, kendi i\u015fini kuran T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131na s\u00fcresiz oturum hakk\u0131 tan\u0131yan yeni bir vize kategorisi olu\u015fturulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye, 1959'da Avrupa Birli\u011fi'nin o zamanki ad\u0131yla Avrupa Ekonomik Toplulu\u011fu'na ba\u015fvurmu\u015f, 1963'te de T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n\u0131n toplulu\u011fa \u00fcye \u00fclkelerde hizmet verebilmek i\u00e7in vize almalar\u0131n\u0131 sa\u011flayan Ankara Anla\u015fmas\u0131 imzalanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130ngiltere'de T\u00fcrkler bu anla\u015fma kapsam\u0131nda 1 y\u0131l oturum izni ald\u0131ktan sonra 3 y\u0131l uzatma al\u0131yor ve sonras\u0131nda s\u00fcresiz oturum i\u00e7in ba\u015fvurabiliyorlard\u0131.