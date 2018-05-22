İngiltere polisi onu arıyordu, sosyal medyada fenomen oldu

\u0130ngiltere\u2019nin Bat\u0131 Yorkshire b\u00f6lgesinde ya\u015fayan Leon Smith\u2019in ailesi, \u00e7ocuklar\u0131na bir s\u00fcredir ula\u015famad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle polise ba\u015fvurdu. ,Smith ise Facebook'tan yan\u0131t verdi.,Facebook'tan Smith i\u00e7in bir mesaj payla\u015fan polisler, 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7le ilgili kay\u0131p ihbar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 ve ailesinin Smith'in sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgili endi\u015feli oldu\u011funu belirterek kendisini g\u00f6renlerin polise haber vermesini istedi.,Polis Smith'le ilgili soru\u015fturmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, s\u00f6z konusu payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na beklenmedik bir yorum geldi. Kendisi i\u00e7in payla\u015f\u0131lan kay\u0131p ilan\u0131na yorum yapan Leon Smith, "Kay\u0131p falan de\u011filim, aran\u0131yorum. Beni bulmak istiyorsan\u0131z a\u00e7\u0131k alanlara bak\u0131n. Biraz i\u015finizi yap\u0131n" yazd\u0131.,Polis yetkilileri, aileye Smith\u2019i bir su\u00e7tan dolay\u0131 kendilerinin de arad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.