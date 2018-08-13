İnşaat sahibinden istediğini alamayan fenomen, ortalığı birbirine kattı.

Ancak ucuz ve kalitesiz malzemelerle yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015f uygulama sonucunda oturdu\u011fu dairenin duvarlar\u0131nda deformasyon olu\u015funca ortal\u0131k bir anda gerildi.\r\n\r\n,Evine gazetecileri toplayan A.B. isimli ki\u015fi, haberin as\u0131ls\u0131z olmas\u0131 nedeniyle yay\u0131n yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden gazetecilere de ate\u015f p\u00fcsk\u00fcrmeye devam ederek olaylar\u0131 iyice k\u0131z\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u0130n\u015faat sahibinden istedi\u011fini alamayan fenomen, ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131.\r\n,\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m:\r\n\r\nKonuyu sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015farak isyan eden Bodur, ki\u015fisel \u0130nstagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla \u015funlar\u0131 yazd\u0131:\r\n\r\n\u201cBiz b\u00fct\u00fcn iyi niyetimizle yakla\u015f\u0131k 1 haftad\u0131r bekliyoruz \u00fczerimize y\u0131k\u0131lacak bir binan\u0131n i\u00e7inde oturuyoruz, ama Holding, bizi yeni bir bina i\u00e7erisine ta\u015f\u0131maktaysa telefonlar\u0131m\u0131za bile cevap vermiyor. \u0130ki g\u00fcn \u00f6nce eksper geldi ve m\u00fcteahhit hatas\u0131 var dedi rapor tuttu gitti. Siz benim 20 y\u0131ll\u0131k eme\u011fimi ziyan edemezsiniz. \u0130nsanlar\u0131n paralar\u0131n\u0131 al\u0131p ka\u011f\u0131ttan ev satamazs\u0131n\u0131z.\u201d,\u0130ddialara g\u00f6re, in\u015faat firmas\u0131n\u0131n projesinde kendisini m\u00fclk sahibi olarak g\u00f6steren A.B. isimli sosyal medya fenomeni, oturdu\u011fu daireyi teslim almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan evinin dekorunu de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in dekoratif s\u0131va ve boya i\u015flemi yapt\u0131rd\u0131. ,Kaynak: haberler.com,Ayr\u0131ca firman\u0131n i\u00e7erisinde oturdu\u011fu s\u00fcre \u00f6ng\u00f6r\u00fclmeksizin daireyi sat\u0131\u015f fiyat\u0131 \u00fczerinden geri almay\u0131 kabul etti\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Firmadan istedi\u011fi cevab\u0131 alamayan A.B.,in\u015faat \u015firketini sosyal medya \u00fczerinden itibars\u0131zla\u015ft\u0131rmak ad\u0131na karalama kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Firma yetkililerin yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, A.B isimli \u015fahs\u0131n kendisinin yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 yanl\u0131\u015f uygulamaya kar\u015f\u0131n \u0130n\u015faat \u015firketi, durumu d\u00fczeltmek ad\u0131na teknik servis y\u00f6nlendirmi\u015f. ,Fakat teknik servis elemanlar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re; \u015fah\u0131s kap\u0131y\u0131 bile a\u00e7may\u0131p zorluk \u00e7\u0131kararak y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri ile g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in \u0131srarc\u0131 olmu\u015f ve firman\u0131n y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde 400.000 lira ekstra \u00fccret alarak dairesini geri vermek istedi\u011fini belirtmi\u015f, aksi takdirde sosyal medya hesab\u0131ndan konuya ili\u015fkin as\u0131ls\u0131z payla\u015f\u0131mlar yapaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde tehditler savurarak ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Yine \u00f6nemle belirtmek isteriz ki, ilgili projemizin ikinci katta bulunan olay konusu ta\u015f\u0131nmaz tavan ve duvarlar\u0131na hi\u00e7bir surette \u015firketimize dan\u0131\u015f\u0131lmadan bizzat yay\u0131nc\u0131 \u015fah\u0131s taraf\u0131ndan in\u015faat ve teknik \u015fartnamelerine ayk\u0131r\u0131 olarak duvarda bulunan s\u0131va ve boyan\u0131n hava almas\u0131n\u0131 engelleyen bir uygulama yap\u0131lm\u0131\u015f olup, bu durum ta\u015f\u0131nmaz d\u00e2hilinde kabarmalar\u0131n olu\u015fmas\u0131na neden olmu\u015ftur. Teknik servisimizin sorunu gidermek amac\u0131 ile yard\u0131m etme giri\u015fimleri ise yay\u0131nc\u0131 taraf\u0131ndan reddedilerek sonu\u00e7suz kalm\u0131\u015ft\u0131r. Yay\u0131nda g\u00f6r\u00fcnen duvar ve tavan kaplamas\u0131n\u0131n, hi\u00e7bir projemizde uygulanmad\u0131\u011f\u0131 ve sitede bulunan di\u011fer dairelerde b\u00f6yle bir durumun olmad\u0131\u011f\u0131 ve bu durumun projemizde ya\u015fanan tek, m\u00fcnferit ve bizzat yay\u0131nc\u0131 m\u00fcdahalesinden kaynaklanan bir olay oldu\u011funu \u00f6nemle bildiririz.\r\n\r\n,\u201cYurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda bilinen, \u00fclkemizin in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcnde 49 y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fi olan sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6nc\u00fc firmalar\u0131ndan olan grubumuz bir\u00e7ok \u00f6nemli projelere imza atm\u0131\u015f 9.200 adedi a\u015fk\u0131n konut in\u015fa ederek teslim etmi\u015ftir. \u015eirketlerimiz taraf\u0131ndan hayata ge\u00e7irilen projeler halk taraf\u0131ndan daima \u00e7ok be\u011fenilmi\u015f yo\u011fun ilgi ve talep ile kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\nAncak d\u00fcn itibariyle sosyal medya \u00fczerinden @hairmakeupayse isimli bir hesaptan \u015firketlerimiz aleyhine ger\u00e7e\u011fe ayk\u0131r\u0131 olgular esas al\u0131narak, haks\u0131z ve kas\u0131tl\u0131 beyanlarla her t\u00fcrl\u00fc hukuki mesnetten yoksun, halk\u0131 \u015firketlerimiz aleyhine k\u0131\u015fk\u0131rtan yay\u0131nlar yap\u0131lmaktad\u0131r.\r\n\r\nHalk\u0131m\u0131za ve m\u00fc\u015fterilerimize duydu\u011fumuz sayg\u0131 ve g\u00fcvene dayal\u0131 olarak \u00f6nemle belirtmek isteriz ki bu yay\u0131nlar, \u015firketlerimize kar\u015f\u0131 yap\u0131lan kas\u0131tl\u0131 bir karalama ve sald\u0131r\u0131 kampan