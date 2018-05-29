İnşaatın temelinden çıkanlar şoke etti

Bir in\u015faat\u0131n temelinden \u00e7\u0131kt\u0131, g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc\r\n,\u0130zmir 1 Numaral\u0131 K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulu'nca arkeolojik sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n, parsel b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcnde yap\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde karar al\u0131nd\u0131.\r\n,Arkeologlar Derne\u011fi \u0130zmir \u015eubesi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Yrd. Do\u00e7. Dr. Ahmet Uhri ise b\u00f6lgede art\u0131k bina yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131, buran\u0131n arkeopark olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Konak il\u00e7esi Ahmeta\u011fa Mahallesi'nde bulunan, m\u00fclkiyeti Vak\u0131flar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ait olan, 120 y\u0131ll\u0131k Kaptan Mustafa Pa\u015fa \u0130\u015f Merkezi i\u00e7in yap-i\u015flet-devret modeli ile 2016 y\u0131l\u0131nda ihaleye \u00e7\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130haleyi kazanan firma taraf\u0131ndan 12 Haziran 2016 tarihinde, \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015fland\u0131. Binay\u0131 y\u0131karak, yerine al\u0131\u015fveri\u015f merkezi kurmak isteyen firma yetkilileri, beklemedi\u011fi durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,\u0130\u015f makineleriyle yap\u0131lan kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131 binan\u0131n zemininde tarihi kal\u0131nt\u0131lara rastlan\u0131ld\u0131. 3'\u00fcnc\u00fc derece arkeolojik sit alan\u0131nda kalan b\u00f6lgede, in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 durduruldu.\r\n,\u0130zmir 1 Numaral\u0131 K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulu'nun karar\u0131yla b\u00f6lgede sondaj yap\u0131larak, kal\u0131nt\u0131lar incelenmeye ba\u015fland\u0131. Aradan ge\u00e7en 2 y\u0131la ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fmalar bitirilemedi.\r\n,K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulu'nca ge\u00e7en aylarda yap\u0131lan toplant\u0131da, bir kez daha karar al\u0131nd\u0131. Kurul taraf\u0131ndan ta\u015f\u0131nmaz \u00fczerinde yap\u0131lan sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n incelendi\u011fi ve inceleme sonucu Roma d\u00f6nemine ait liman hamam yap\u0131s\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen kal\u0131nt\u0131lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,Kal\u0131nt\u0131lar\u0131n, alan\u0131n di\u011fer taraflar\u0131nda da devam etti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn hakim oldu\u011funu bildiren \u0130zmir 1 Numaral\u0131 K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma B\u00f6lge Kurulu'nca s\u00f6z konusu yap\u0131 kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n t\u00fcm\u00fcn\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kar\u0131labilmesi i\u00e7in M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn uygun g\u00f6rece\u011fi teknik ve y\u00f6ntemlerle sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na parsel b\u00fct\u00fcn\u00fcnde devam edilmesi y\u00f6n\u00fcnde karar al\u0131nd\u0131.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kaz\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fleri kurula iletilecek, ard\u0131ndan alanla ilgili nihai de\u011ferlendirme yap\u0131lacak.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc alanda, kat\u0131nt\u0131lar her g\u00fcn biraz daha g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131karken, Arkeologlar Derne\u011fi \u0130zmir \u015eubesi Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Yrd. Do\u00e7. Dr. Ahmet Uhri, alanda bina yap\u0131lmas\u0131n\u0131n art\u0131k m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Kaptan Mustafa Pa\u015fa \u0130\u015f Merkezi binas\u0131n\u0131n temelinde, i\u00e7 liman\u0131n bir ucunun (kuzeybat\u0131) ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Uhri, liman\u0131n di\u011fer ucunun ise Hisar Camii'nin bulundu\u011fu yer oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Bu alanda bina yap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini belirten Uhri, \u00f6neride bulunarak, "Oras\u0131 art\u0131k arkeopark olur. Kal\u0131nt\u0131lar tam olarak ortaya \u00e7\u0131kt\u0131ktan ve b\u00f6lge tamamen temizlenip, a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra arkeopark yap\u0131lmal\u0131" dedi.\r\n