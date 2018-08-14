İnşaatlarda ABD menşeli malzeme kullanılmayacak

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ''\u0130n\u015faatlarda ABD men\u015feli malzeme kullan\u0131lmayacak'' dedi.\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca in\u015fa edilecek yap\u0131larda ABD men\u015feli in\u015faat malzemesi kullan\u0131lmayacak.\r\n\r\n,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, dolarda g\u00f6r\u00fclen spek\u00fclatif hareketlere kar\u015f\u0131 bir ad\u0131m\u0131n da \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan geldi\u011fi vurguland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, bakanl\u0131k olarak in\u015fa edilecek yap\u0131larda ABD men\u015feli in\u015faat malzemelerinin kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc yak\u0131ndan ilgilendiren bir yol haritas\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Bakan Kurum, "Gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn \u00f6nde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FET\u00d6'n\u00fcn hain darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ev sahibi olmas\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli bir fedakarl\u0131k \u00f6rne\u011fi g\u00f6sterdiler. Bug\u00fcn de \u00fclkemize y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen bu ekonomik ku\u015fatmaya kar\u015f\u0131 en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u015fekilde m\u00fccadele edecekler ve yeni bir fedakarl\u0131k d\u00f6nemini ba\u015flatarak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 ma\u011fdur etmeden uygun ko\u015fullarda konut sahibi yapacaklar" de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Bakan Kurum, "Gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc hareketlendirmek amac\u0131yla uygun faiz oranlar\u0131 ve \u00f6deme ko\u015fullar\u0131yla yeni kampanyalar yap\u0131lacak. Bu kampanyan\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde a\u00e7\u0131klanacak" ifadesini kulland\u0131.\r\n,\r\nA\u00e7\u0131klamada, Bakan Kurum'un gelecek g\u00fcnlerde in\u015faat, in\u015faat malzemeleri ve gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fc temsilcileri ile bir araya gelece\u011fi kaydedildi.