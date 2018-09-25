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İnsafsız gelin, kaynanasını sokak ortasında böyle dövdü
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Bursa’da sokak ortasında kaynanasını döven gelinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi. 82 yaşındaki kadının sokak ortasındaki evire çevire dövülmesi de izleyenlerin yüreğini sızlattı.