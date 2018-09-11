İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Osmaniye\u2019nin Kadirli il\u00e7esinde \u00f6zel g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi Bekir Gani, buldu\u011fu insan y\u00fczl\u00fc \u00f6r\u00fcmce\u011fe evinde g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. \u0130nsan y\u00fcz\u00fcne benzeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle, k\u00f6\u015feli yenge\u00e7 \u00f6r\u00fcmce\u011fi g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Adana\u2019n\u0131n Alada\u011f il\u00e7esinde bir \u015firkette g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fan Bekir Gani \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerinde bah\u00e7e sularken bir a\u011fac\u0131n dal\u0131nda Latince ad\u0131 "thomisus onustus" olan ve insan y\u00fcz\u00fcne benzeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcren k\u00f6\u015feli yenge\u00e7 \u00f6r\u00fcmce\u011fi buldu. \u00d6r\u00fcmce\u011fi bir cam kavanoza koyan Gani daha sonra Kadirli il\u00e7esine geldi.\r\n\r\n,\u00d6r\u00fcmce\u011fi maydanoz ve et par\u00e7ac\u0131klar\u0131 ile besleyen Bekir Gani ona g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. \r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re T\u00fcrkiye\u2019de \u015fu ana kadar bu \u00f6r\u00fcmcekten sadece 4 tane g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Bekir Gani, \u201c5\u2019incisi ise bende. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u015f yerinde buldum. Kavanoza koyarak eve getirdim. Ara\u015ft\u0131rd\u0131m. Maydanoz ve et ile besleniyormu\u015f. ,Kavanozun i\u00e7erisine larva b\u0131rakt\u0131. Yak\u0131nda yavrular\u0131 olacak diye bekliyorum. \u00d6r\u00fcmce\u011fi ilk g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Y\u00fcz\u00fc insan y\u00fcz\u00fcn\u00fc and\u0131r\u0131yordu. Bundan sonra da \u00f6r\u00fcmce\u011fe g\u00f6z\u00fcm gibi bakaca\u011f\u0131m\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n, Buldu\u011fu \u00f6r\u00fcmce\u011fin ne oldu\u011fuyla ilgili internette ara\u015ft\u0131rmaya koyulan Bekir Gani insan y\u00fcz\u00fcn\u00fc and\u0131ran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle bu \u00f6r\u00fcmce\u011fin k\u00f6\u015feli yenge\u00e7 \u00f6r\u00fcmce\u011fi oldu\u011funu \u00f6\u011frendi.