İnsanlardan sırlarını anlatmalarını istedi, milyarder oldu!

Frank Warren \u00e7ok basit gibi g\u00f6r\u00fcnen ama insanlar\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan \u00f6nemli bir giri\u015fimin kurucusu.\r\n\r\n,28 \u015eubat 1952 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen Frank Warren, insanlar\u0131n kimsenin duymad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rlar\u0131n\u0131 anonim olarak yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 PostSecret.com'un kurucusu.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en \u00fcnl\u00fc web siteleri aras\u0131nda yer alan PostSecret sitesi Frank Warren'in insanlar\u0131n s\u0131rlar\u0131n\u0131 rahatl\u0131kla dile getirdi\u011fi bir ortam haline geldi.\r\n\r\n,Warren'in 2005 y\u0131l\u0131nda kurdu\u011fu site her ge\u00e7en g\u00fcn b\u00fcy\u00fcyerek milyonlarca takip\u00e7i taraf\u0131ndan kullan\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bug\u00fcn 250 binden fazla payla\u015f\u0131m\u0131n, 304 milyonun \u00fczerinde \u00fcyesi sayesinde site insanlar\u0131n t\u00fcm s\u0131rlar\u0131n\u0131 bir nevi dinliyor demek m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n,PostSecret insanlar\u0131n kimseye anlatamad\u0131\u011f\u0131 hikayeleri g\u00fcvenli ve anonim bir \u015fekilde payla\u015fabildikleri bir platform.\r\n\r\n,Frank Warren d\u00fcnyan\u0131n en zengin internet giri\u015fimcilerinden...,\u0130nsanlar\u0131n d\u00fcnyayla payla\u015ft\u0131klar\u0131 s\u0131rlar aras\u0131nda olduk\u00e7a e\u011flenceli hikayeler de yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u00d6yle ki Frank Warren sitedeki itiraflardan derledi\u011fi tam 5 farkl\u0131 kitap \u00e7\u0131karm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Kitaplar aras\u0131nda yer alan Death and God ve Confessions on Life New York Times gazetesi taraf\u0131ndan d\u00f6nemin en \u00e7ok satan kitaplar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6sterildi.\r\n\r\n,PostSecret sitesinin kurucusu Frank Warren elde etti\u011fi ba\u015far\u0131lar sayesinde \u00e7ok say\u0131da ulusal televizyon kanal\u0131 taraf\u0131ndan ilgiyle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca Frank Warren d\u00fcnyan\u0131n en zengin internet y\u0131ld\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6steriliyor.\r\n\r\n,Warren s\u0131r biriktiricisi oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. Frank Warren kendisini 's\u0131r biriktiricisi' olarak tan\u0131ml\u0131yor.\r\n\r\n,Giri\u015fiminin ilk \u00e7\u0131k\u0131\u015f hikayesi ise olduk\u00e7a ilgin\u00e7\r\n\r\n,Washington sokaklar\u0131nda rastgele da\u011f\u0131t\u0131lan kartpostallar\u0131n hepsi s\u0131rlarla dolu bir \u015fekilde Frank Warren'a gelir.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan da bunlar internet altyap\u0131s\u0131yla bulu\u015fturulur. Bir blog olarak PostSecret ortaya \u00e7\u0131kar. ,Frank Warren giri\u015fiminin en \u00f6nemli \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131n\u0131n o d\u00f6nemlerde kendi s\u0131rlar\u0131yla y\u00fczle\u015fmek zorunda olmas\u0131 ve s\u0131rlar\u0131yla m\u00fccadelesi oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ,Ge\u00e7mi\u015fi ve s\u0131rlar\u0131 \u00f6rtmek yerine \u00fczerine gidip birileriyle payla\u015fman\u0131n en \u00f6nemli \u00e7\u00f6z\u00fcm y\u00f6ntemleri aras\u0131nda oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.