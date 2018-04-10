İnsanlık tarihini değiştirecek keşif

Suudi Turizm ve Ulusal Miras Komisyonunun destek verdi\u011fi uluslararas\u0131 ara\u015ft\u0131rma ekibinin, el Wusta'da ayr\u0131ca i\u015faretlenmi\u015f hayvan kemikleri ve ta\u015ftan aletler buldu\u011fu ifade edildi.,Suudi Arabistan'da insan\u0131n yerk\u00fcredeki g\u00f6\u00e7 tarihini de\u011fi\u015ftirecek bir parmak fosili bulundu.\r\n,Ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 "Ecology and Evolution" dergisinde yay\u0131mlanan ke\u015fif, Suudi Arabistan'\u0131n el Wusta b\u00f6lgesinde yap\u0131ld\u0131.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, korunmu\u015f bir dere yata\u011f\u0131nda bulunan parmak fosilinin, sadece ilk insana ait olabilece\u011fini ve yakla\u015f\u0131k 85 bin y\u0131l \u00f6ncesinden kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Do\u011frulanmas\u0131 halinde fosilin, Arap Yar\u0131madas\u0131'nda 85 bin y\u0131l \u00f6nce ya\u015fayan insana ait ilk kal\u0131nt\u0131 olaca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n,Griffith \u00dcniversitesinden Paleontolog Julien Louys, ke\u015ffin 85 bin ila 90 bin y\u0131l \u00f6nce insan\u0131n Afrika ve Do\u011fu Akdeniz d\u0131\u015f\u0131nda bir b\u00f6lgede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fine dikkati \u00e7ekerek, insan\u0131n buralardan 60 bin y\u0131l \u00f6nce g\u00f6\u00e7 etti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne meydan okudu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n