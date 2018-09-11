İnsansız savaş uçağı 2023 öncesi göklerde

\u00d6MER TEM\u00dcR - T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 (T3 Vakf\u0131) ve \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan 20-23 Eyl\u00fcl tarihlerinde \u0130stanbul Yeni Havaliman\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek festival ile T\u00fcrkiye\u2019nin milli teknoloji hamlesini h\u0131zland\u0131rmak hedefleniyor. ,\u201cTam ba\u011f\u0131ms\u0131z T\u00fcrkiye i\u00e7in hayal et, ara\u015ft\u0131r, geli\u015ftir, \u00fcret\u201d slogan\u0131 ile yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten T3 Vakf\u0131 M\u00fctevelli Heyeti Ba\u015fkan\u0131 ve ayn\u0131 zamanda Baykar Teknik M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sel\u00e7uk Bayraktar, bug\u00fcn insans\u0131z silahl\u0131 hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00fcreten T\u00fcrkiye\u2019nin gelecekteki yeni beyinlerini bu festival ile g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kartmay\u0131 hedeflediklerini s\u00f6yledi. Baykar tesislerinde medya y\u00f6neticilerini a\u011f\u0131rlayan Bayraktar \u201c\u015eu anda T\u00fcrkiye\u2019den ihracat edilen \u00fcr\u00fcnlerin kilogram fiyat\u0131n\u0131n 1,6 dolar, Bunu 2023 y\u0131l\u0131nda kilogram ba\u015f\u0131na 4,5 dolarl\u0131k seviyeye \u00e7\u0131karmak istiyoruz\u201d dedi.,\u0130nsans\u0131z sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 hakk\u0131nda da bilgi veren Sel\u00e7uk Bayraktar, \u201c\u0130nsans\u0131z sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 in\u015fallah 2023 \u00f6ncesi ve 1,5 ton y\u00fck ta\u015f\u0131yabilen daha stratejik g\u00f6revler yapan insans\u0131z hava arac\u0131 da in\u015fallah 2019\u2019da u\u00e7uraca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye S\u0130HA da satmaya ba\u015flad\u0131. 2012 de biz minilerini satm\u0131\u015ft\u0131k. \u015eimdi b\u00fcy\u00fckleri gitmeye ba\u015flad\u0131. Katar, Ukrayna olmak \u00fczere 3-4 yer var\u201d diye konu\u015ftu. ,Ter\u00f6r olaylar\u0131n\u0131n son iki y\u0131l azalmas\u0131nda \u0130HA\u2019lar\u0131n b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bayraktar konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \u201cNe insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131 ne de m\u00fchimmatlar\u0131n\u0131 bize d\u0131\u015far\u0131dan vermiyorlard\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ter\u00f6r\u00fcn bitmesini istemiyorlard\u0131. Son iki senedir ter\u00f6r olaylar\u0131 \u00e7ok azald\u0131 niye \u00e7\u00fcnk\u00fc insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131 \u00e7ok etkili kullan\u0131l\u0131yor. 58 tanesi Bayraktar\u2019tan. \u015eu an biz konu\u015furken de 15 tanesi havada. Bu say\u0131 git gide artacak 50 olacak. \u0130nsans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131 da teslim etti\u011fimizde i\u015f bitmiyor. E\u011fitimlerini de biz veriyoruz. Benim \u00fc\u00e7 senem ekiple beraber G\u00fcneydo\u011fu da ge\u00e7ti. Afrin operasyonunda da \u00e7ok \u00f6zel teknolojilerle \u0130HA\u2019lar\u0131m\u0131z donat\u0131ld\u0131. Bayraktar TB1 kendi s\u0131n\u0131f\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en iyisi. T\u00fcrkiye kadar ter\u00f6rle m\u00fccadele harekat\u0131 yap\u0131p bu kadar teknolojiyi kullanan ba\u015fka \u00fclke yok.\u201d Baykar\u2019\u0131n \u00fcretimiyle T\u00fcrkiye\u2019nin \u0130HA ithalat\u0131 yapmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fcn kesilmesinin \u00fclkeye maddi katk\u0131s\u0131n\u0131n hat\u0131rlat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine Sel\u00e7uk Bayraktar \u201cBu parayla \u00f6l\u00e7\u00fclmez; \u00f6l\u00e7\u00fclecek olsa milyarlarca dolard\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.,TEKNOFEST, kapsamda gen\u00e7ler Aselsan, Baykar, BMC, \u0130GA, \u0130SBAK, Roketsan, TA\u0130, T\u00fcbitak ve T\u00fcrksat\u2019\u0131n kendilerine sundu\u011fu malzeme deste\u011fi ile roket, otonom sistemler, yapay zeka, \u0130HA d\u00e2hil olmak \u00fczere 12 farkl\u0131 kategoride k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n da 2 milyon liral\u0131k malzeme deste\u011fi ile katk\u0131 verdi\u011fi yar\u0131\u015fmada toplam 2 milyon liral\u0131k \u00f6d\u00fcl da\u011f\u0131t\u0131lacak. Ayr\u0131ca d\u00fcnyan\u0131n en h\u0131zl\u0131 drone\u2019lar\u0131 World Drone Cup yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lacak. 2 bine yak\u0131n hacker da HackIstanbul 2018 CTF etkinli\u011fi ile siber sald\u0131r\u0131 ataklar\u0131 d\u00fczenleyecek.