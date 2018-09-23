Instagram'a beklenen özellik geliyor!

Instagram, y\u0131llard\u0131r \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti uygulamalar\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 bir \u00f6zelli\u011fi do\u011frudan kendi sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. , 'Instagram Repost' ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mas\u0131 beklenen ve ayr\u0131 olarak yay\u0131nlanacak olan uygulama ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ba\u015fka bir uygulamay\u0131 \u00fccret \u00f6deyerek kullanmas\u0131na gerek kalmayacak. , Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bir\u00e7o\u011fu Twitter'da oldu\u011fu gibi Instagram'da da foto\u011fraflar\u0131 yeri geldi\u011finde 'Repost' etmek istiyor.,Di\u011fer bir deyi\u015fle payla\u015f\u0131lan bir foto\u011fraf\u0131 'imzal\u0131' bir \u015fekilde kendi hesab\u0131ndan h\u0131zl\u0131ca payla\u015fmay\u0131 arzu ediyor., Ancak Instagram bug\u00fcne kadar bu deste\u011fi kullan\u0131c\u0131lar\u0131na hi\u00e7 sunmam\u0131\u015ft\u0131.,Uygulaman\u0131n do\u011fas\u0131n\u0131 bozma riskinden dolay\u0131 uzun s\u00fcredir sisteme entegre edilmeyen bu \u00f6zelli\u011fin testleri kapal\u0131 kap\u0131lar ard\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015f durumda.,\u00d6ncelikli olarak onayl\u0131 beta ve i\u015fletme hesaplar\u0131na da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 muhtemel olan bu g\u00fcncellemeye ek olarak, ba\u015fka \u00f6zellikler de test alt\u0131nda. ,Test edilen \u00f6zelliklerin ba\u015f\u0131nda, zamanlanm\u0131\u015f payla\u015f\u0131m geliyor.,Bu \u00f6zellik aktif hale geldi\u011finde, t\u0131pk\u0131 Facebook\u2019ta oldu\u011fu gibi Instagram\u2019da da bir g\u00f6nderinizi zamanlama \u00f6zelli\u011fi, diledi\u011finiz g\u00fcn ve saate yay\u0131nlanacak \u015fekilde kurabilirsiniz., 3. parti yaz\u0131l\u0131mlar sayesinde kullan\u0131labilen Instagram repost \u00f6zelli\u011fi, ba\u015fka bir hesaptan payla\u015f\u0131lan bir i\u00e7eri\u011fi direkt olarak kendi hesab\u0131n\u0131zdan payla\u015fman\u0131z\u0131 sa\u011fl\u0131yor.