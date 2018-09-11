Instagram’a yeni emoji güncellemesi

En \u00e7ok kullan\u0131lan sosyal medya uygulamalar\u0131ndan biri olan Instagram, aylard\u0131r test s\u00fcrecinde olan yeni \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131c\u0131lara tan\u0131tt\u0131. ,\r\n\r\nAndroid ve iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in hizmete sunulan \u00f6zelli\u011fi kullanabilmek i\u00e7in bir payla\u015f\u0131m i\u00e7in 'yorum ekle' k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00fczerinde olan yeni emoji k\u0131sayol \u00e7ubu\u011fundaki herhangi bir ifadeye t\u0131klamak yeterli olacakt\u0131r. Bu k\u0131sayol \u00e7ubu\u011fu, herkes i\u00e7in farkl\u0131l\u0131k g\u00f6steriyor be en \u00e7ok kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z emojileri s\u0131ral\u0131yor.\r\n,\r\nHabert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re yenili\u011fi kullanabilmek i\u00e7in Instagram uygulamas\u0131n\u0131n en son s\u00fcr\u00fcm\u00fcne sahip olman\u0131z gerekiyor. ,E\u011fer g\u00f6nderilere ifade eklemeden yorum yapam\u0131yorsan\u0131z, yeni eklenen k\u0131sayol sayesinde en \u00e7ok kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z emojileri h\u0131zl\u0131 ve pratik bir \u015fekilde yorumunuza ekleyebileceksiniz. Hatta yorum yazmaya bile gerek olmadan direk belli bir emojiyi g\u00f6nderebilirsiniz.,Emojileri s\u0131k kullananlar\u0131n epey i\u015fine yarayacak olan yeni k\u0131sayol, ayr\u0131ca yorum atarken kullan\u0131c\u0131lar\u0131 zaman kayb\u0131ndan kurtaracak.