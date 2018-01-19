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Instagram'da son görülme özelliği nereden kapatılır?
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Instagram'a son görülme özelliği eklendi. Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor.
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