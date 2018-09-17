Instagram'daki özellik WhatsApp'a geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp platforma entegre edilecek yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde.\r\n\r\n,Yap\u0131lan bir s\u0131z\u0131nt\u0131 ile birlikte Android ve iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunulacak olan yeni modun m\u00fcjdesi verildi. \r\n\r\n,Yapm\u0131\u015f oldu\u011fu ba\u015far\u0131l\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131larla tan\u0131nan WABetaInfo, uygulaman\u0131n son yay\u0131nlanan APK\u2019lar\u0131n\u0131 inceleyerek \u015firketin Karanl\u0131k Mod \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \r\n\r\n,WABetaInfo, gece modunun OLED ekranl\u0131 iOS (iPhone) ve Android cihazlarla olduk\u00e7a uyumlu bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131n da alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n\r\n,Ba\u015fka bir deyi\u015fle ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde yine Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan Instagram'a gelen bu \u00f6zellik k\u0131sa s\u00fcrede i\u00e7inde WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n da be\u011fenisine sunulacak.\r\n,WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n uzun bir s\u00fcredir bekledi\u011fi karanl\u0131k mod yak\u0131n zaman i\u00e7erisinde kullan\u0131c\u0131lara sunulaca\u011f\u0131 g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131!\r\n,.