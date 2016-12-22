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Euro 2016
Instagram'dan yeni özellik
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Instagram'ın Snapchat’ten ilham alarak sunduğu hikayeler üzerine yayınladığı son güncellemeyle çıkartmalar eklenebilecek.
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