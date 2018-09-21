Instagram kullananlar dikkat! Artık...

Sosyal medya devi instagrami yepyeni bir \u00f6zelli\u011fi kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunuyor!,Instagram, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n daha aktif ileti\u015fimde bulunmas\u0131 i\u00e7in GIF deste\u011fi ekliyor.,Direkt Mesaj (DM) platformunda kullan\u0131lacak olan \u00f6zellik ile metin, resim ve videolar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda GIF'lerle de ileti\u015fim kurabilecek.,WhatsApp, Telegram ve Facebook Messenger gibi platformlar, oyunlar, konum payla\u015f\u0131m\u0131, \u00e7\u0131kartmalar ve hatta para g\u00f6nderme gibi \u00e7ok \u00e7e\u015fitli i\u015flev ve \u00f6zelliklere sahip.,Instagram, Twitter ve Tumblr gibi sosyal a\u011flar\u0131n ise ek mesajla\u015fma platformu olan Direkt Mesaj kategorisi var.,Direkt Mesaj, baz\u0131 \u00f6zellik eksiklikleri y\u00fcz\u00fcnden s\u00fcrekli kullanmak istedi\u011finiz bir platform de\u011fil.,Ancak Instagram, DM'lere GIF deste\u011fi ekleyerek onu biraz katlan\u0131labilir hale getirecek.,GIF butonu, metin yazma \u00e7ubu\u011funun sonunda bulunan "foto\u011fraf" ikonunun yan\u0131nda yer alacak.,Bu butona t\u0131kland\u0131\u011f\u0131nda GIF\u2019lerin yer ald\u0131\u011f\u0131 ince bir panel a\u00e7\u0131lacak. Kullan\u0131c\u0131lar bu panelden istedikleri GIF\u2019leri se\u00e7erek kar\u015f\u0131s\u0131ndaki ki\u015fiye g\u00f6nderebilecek.,Instagram uygulamas\u0131, GIF'leri bulmak ve g\u00f6ndermek i\u00e7in GIPHY deste\u011fi ile g\u00fcncellenecek.,\u00d6zellik \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde kullan\u0131ma sunulacak.,\u015eu anda kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z Note 9'da bu \u00f6zellik etkin de\u011fil.,G\u00fcncelleme, sunucu taraf\u0131ndan iOS ve Android'de yava\u015f yava\u015f kullan\u0131ma sunulacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. (Milliyet)