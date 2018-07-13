İnstagram neden açılmıyor? | Instagram çöktü mü? | 13 Temmuz Instagram erişim sorunu

13 Temmuz ak\u015fam saatlerinde \u0130nstagram'a giri\u015f yap\u0131lamamaya ba\u015flad\u0131. ,Bunun \u00fczerine kullan\u0131c\u0131lar farkl\u0131 sosyal medya adreslerinde s\u0131k\u00e7a Instagram \u00e7\u00f6kt\u00fc m\u00fc, Instagram neden a\u00e7\u0131lm\u0131yor? sorular\u0131n\u0131 sormaya ba\u015flad\u0131. ,Instagram'a neden girilemedi\u011fiyle ilgili herhangi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131. Instagram'\u0131n masa\u00fcst\u00fc s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde kullan\u0131c\u0131lar 'Server hatas\u0131' ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. Bu hata eri\u015fim sorununun k\u00fcresel bazda oldu\u011fu g\u00f6sterdi.,BTK da Instagram'\u0131n \u00e7\u00f6kmesiyle ilgili hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131. BTK, daha \u00f6nce ya\u015fanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal payla\u015f\u0131m sitelerindeki eri\u015fim sorunlar\u0131nda hemen a\u00e7\u0131klama yap\u0131yordu.,Saat 21.30 itibariyle Instagram'a eri\u015fim sa\u011flayamayan kullan\u0131c\u0131lar, Instagram'daki sorunu merak etmeye ba\u015flad\u0131. Ancak, yetkililer taraf\u0131ndan resmi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131. ,Yakla\u015f\u0131k yar\u0131m saat s\u00fcren problem, saat 22:10 sular\u0131nda d\u00fczeldi ve Instagram'a eri\u015fim yeniden saland\u0131.,Avrupa \u00fczerinde yay\u0131n olarak g\u00f6r\u00fclen eri\u015fim sorunu, T\u00fcrkiye'de de \u0130stanbul ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok ilde etkili oluyor.,Instagram eri\u015fim sorunu, canl\u0131 ar\u0131za haritas\u0131 \u00fczerinden \u015fu \u015fekilde g\u00f6z\u00fck\u00fcyor;