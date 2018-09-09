İnternet olmayan köyde doğdu, yazılım kurdu oldu

Yozgat\u2019\u0131n \u00c7ay\u0131ralan il\u00e7esinde do\u011fan ve \u00e7ocuklu\u011funda internetle hi\u00e7 tan\u0131\u015famayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Elif Eda G\u00fcne\u015f, kendi \u00e7abas\u0131yla \u00f6\u011frendi\u011fi kodlama sistemindeki ba\u015far\u0131s\u0131 ile Mars ke\u015fif arac\u0131 yapan en gen\u00e7 ekibe dahil oldu.\r\n,Yaz\u0131l\u0131m \u00f6\u011frenmek isteyenlere de yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden G\u00fcne\u015f, \u201c\u00c7ocukluktan beri hedefim insanlara bir \u015feyler \u00f6\u011fretmek, kazand\u0131rmak istiyorum. \u0130leride de akademisyen olmak istiyorum. \u015euan Prof. Dr. Dervi\u015f Karabo\u011fa'n\u0131n destekleriyle Mustafa Akcanca ve Tu\u011fberk G\u00fcnver ile birlikte Erciyes Teknopark\u2019ta proje geli\u015ftiriyorum. Yaz\u0131l\u0131m \u00f6\u011frenmek isteyen insanlara ve projeleri olan insanlara yard\u0131m etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Kesinlikle yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmak istemiyorum.,Ba\u015fka alanlarda da projeler geli\u015ftirdiklerini kaydeden G\u00fcne\u015f, \u201cAncha Space\u2019de yaz\u0131l\u0131mc\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Orada Mars ke\u015fif arac\u0131 yap\u0131yoruz. D\u00fcnyada ilk kez en gen\u00e7 ekip olarak Avrupa\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck yar\u0131\u015fmas\u0131 Rover yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lmaya hak kazanan en gen\u00e7 ekipte yer al\u0131yorum. Gizli buzlanmalar i\u00e7in de proje ger\u00e7ekle\u015ftirdim. Gizli buzlanmalarda ara\u00e7ta kontrol kayb\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda yapay zekan\u0131n devreye girerek kontrol etmesi \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Onun d\u0131\u015f\u0131nda da sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda ve ba\u015fka alanlarda da projeler ger\u00e7ekle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Yozgat\u2019\u0131n \u00c7ay\u0131ralan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Curali k\u00f6y\u00fcnde do\u011fan 17 ya\u015f\u0131ndaki Elif Eda G\u00fcne\u015f, k\u00f6ylerinde internet olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ocuklu\u011funda internetle tan\u0131\u015famad\u0131. Kendi imkanlar\u0131 ile \u00f6\u011frendi\u011fi kodlama sistemini geli\u015ftiren G\u00fcne\u015f, Ancha Space\u2019de yaz\u0131l\u0131mc\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Mars ke\u015fif arac\u0131 yapan ekibin i\u00e7erisinde yer alan Elif Eda G\u00fcne\u015f\u2019in azmi g\u00f6renleri kendine hayran b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n, \u00dclkem ad\u0131na \u00e7al\u0131\u015fmak, benim gibi insanlarla birlikte projeler geli\u015ftirerek \u00fclkemin teknoloji devi haline gelmesini istiyorum. Bunun i\u00e7in de bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalar desteklenmeli diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n\u0130HA,Hikayesini anlatan G\u00fcne\u015f, \u201cYozgat\u2019\u0131n internet \u00e7ekmeyen k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u00f6y\u00fcnde do\u011fdum ve yaz\u0131l\u0131m hayat\u0131m orada ba\u015flad\u0131. \u0130nternet olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ve bu i\u015fi de \u00f6\u011frenmek istedi\u011fim i\u00e7in defter ve kalemimle birlikte kodlamaya ba\u015flad\u0131m. Daha sonra bilgisayar\u0131ma ve internetime kavu\u015ftum, online ortamlarda kendimi geli\u015ftirmeye devam ettim\u201d dedi.\r\n\r\n