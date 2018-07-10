İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie

\u0130ki ayl\u0131k Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen y\u00fcz hatlar\u0131yla sosyal medyan\u0131n yeni fenomeni oldu.\r\n\r\n,Pek \u00e7ok internet kullan\u0131c\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 yorumlarda kediyi \u00e7ok sevimli bulduklar\u0131n\u0131 belirterek \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,Valkyrie\u2019den foto\u011fraflar...,.,Rusya\u2019da ya\u015fayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015f\u0131nca beklemedi\u011fi bir ilgiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n