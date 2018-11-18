İnternette gördü! Şimdi paraya para demiyor...

Zonguldak'ta 1,5 sene \u00f6nce 1 ton ile hobi olarak istiridye mantar\u0131 yeti\u015ftirmeye ba\u015flayan 3 arkada\u015f, \u015fimdilerde 15 ton ile taleplere yeti\u015femiyor.\r\n,Zonguldak'ta 2 arkada\u015f\u0131 ile birlikte internette ara\u015ft\u0131rd\u0131ktan sonra hobi olarak ilk ba\u015flarda k\u00fc\u00e7\u00fck bir yerde 1 ton ile istiridye mantar\u0131 yeti\u015ftirmeye ba\u015flayan Nusret Ery\u0131lmaz, mantara vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini ve \u015fimdilerde ise kiralad\u0131klar\u0131 bir depoyu tesis haline getirerek 15 ton ile talebi kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1,5 sene \u00f6nce Zonguldak'ta kurduklar\u0131 tesis ile \u00fcretime ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve tad\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 ete en yak\u0131n olan istiridye mantar\u0131n oldu\u011funu belirten Nusret Ery\u0131lmaz, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"\u0130stiridye mantar\u0131 i\u015fine yakla\u015f\u0131k 1,5 sene \u00f6nce 3 arkada\u015f hobi olarak ba\u015flad\u0131k. Bakt\u0131k ki i\u015fler yolunda gidiyor. \u0130\u015fimizi b\u00fcy\u00fctmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u015eu anda \u00e7ok memnunuz ve ekstradan bir gelirimiz oluyor. Mantar protein olarak et ile ayn\u0131 seviyede hatta protein olarak etten daha y\u00fcksek. Halktan talep \u00e7ok \u015fu anda Zonguldak'ta talebi kar\u015f\u0131layam\u0131yoruz. Buray\u0131 tek \u00fcnite olarak a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131k ve \u015fu anda yan tarafa ikinci \u00fcnitemizi de haz\u0131rlad\u0131k. \u0130lk ba\u015flarda hobi olarak ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131k \u015fimdi ise talebi kar\u015f\u0131layam\u0131yoruz."\r\n\r\n,"Yapacak olan arkada\u015flar\u0131m\u0131z varsa da yard\u0131mc\u0131 olabiliriz." diyen Ery\u0131lmaz konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\nZonguldak'ta piyasas\u0131 pazar\u0131 bol bir \u00fcr\u00fcn vatanda\u015flar taraf\u0131ndan be\u011feniliyor. \u00c7e\u015fitli yemekleri yap\u0131l\u0131yor. Kebap\u00e7\u0131larda kebab\u0131 yap\u0131l\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k kilosunu 10 lira veya 12 liraya sat\u0131yoruz. B\u00f6yle bir tesisi yapmak yakla\u015f\u0131k 50 bin TL mal oluyor. \u0130nternetten ara\u015ft\u0131rd\u0131k biraz zaten marketlerde vard\u0131. Bundan sonraki a\u015famada ikinci \u00fcnitemiz haz\u0131r zaten oraya devreye sokup Zonguldak piyasas\u0131na kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Bu i\u015fe 1 ton ile ba\u015flad\u0131k \u015fuanda 15 tonluk \u00fcretim hane yapt\u0131k. 15 tondan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fcr\u00fcn ile Zonguldak piyasas\u0131na da\u011f\u0131t\u0131yoruz. \u0130lk mahsul\u00fc ald\u0131ktan 15 g\u00fcn sonra ikinci mahsul\u00fc al\u0131yoruz. 10 g\u00fcn sonrada \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc mahsul\u00fc topluyor. Her mahsul\u00fc toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00fcretim biraz daha d\u00fc\u015f\u00fcyor.",