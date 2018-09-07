İntihar edecekti, kendisine yaklaşan polis tanıdık çıkınca...

Falezler \u00fczerinde ayaklar\u0131n\u0131 sark\u0131tarak alkol almaya ba\u015flayan Cumali K.\u2019y\u0131 g\u00f6renler, intihar etme ihtimaline kar\u015f\u0131 durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi\u2019ne bildirdi. ,Saat 9.30 s\u0131ras\u0131nda Antalya'da Ku\u011fulu Park'taki falezlerde meydana gelen olayda evli ve bir \u00e7ocuk babas\u0131 Cumali K. (25), e\u015finin evi terk etmesi \u00fczerine bunal\u0131ma girdi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen polis ekipleri, Cumali K.\u2019y\u0131 ikna \u00e7abalar\u0131na ba\u015flad\u0131. ,Elinde alkol \u015fi\u015fesi ve yan\u0131nda bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015fan polislere kimseye bir zarar\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, m\u00fczi\u011fini dinleyip alkol\u00fcn\u00fc ald\u0131ktan sonra ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Polis, tehlikeli bir yerde bulunan Cumali K.\u2019y\u0131 ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etse de sonu\u00e7 alamad\u0131. ,Yan\u0131nda silah olmas\u0131 nedeniyle b\u00f6lgeye \u00f6zel harekat ekipleri geldi. ,Cumali K., "Yan\u0131mdaki silah m\u0131 sizi tedirgin ediyor" deyip silah\u0131 denize att\u0131. ,.