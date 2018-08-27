İntihar etmek istedi! Kurtarıldıktan sonra...

Adana\u2019da can\u0131na k\u0131ymak i\u00e7in Seyhan Nehri'ne atlayan kad\u0131n bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131.\r\n,Kad\u0131n\u0131n suda oldu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015f nehrin i\u00e7erisine atlad\u0131.\r\n,Durumu g\u00f6ren vatanda\u015flar olay\u0131 polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.\r\n,\u0130smi \u00f6\u011frenilemeyen vatanda\u015f suda ya\u015fam sava\u015f\u0131 veren Mihmat\u2019\u0131 kurtard\u0131.\r\n,\u00d6l\u00fcmden son anda d\u00f6nen Mihmat, ambulans gelene kadar bir polisin elini s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131 tuttu.\r\n,Olay, Seyhan Nehri\u2019nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, 38 ya\u015f\u0131ndaki Esmer Mihmat, bir anda suyun i\u00e7erisine atlad\u0131.\r\n,Adana g\u00fcne bu korkutan manzara ile ba\u015flad\u0131...,Kad\u0131n daha sonra ambulans gelene kadar bir polisin elini s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131 tutmas\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n,Daha sonra Mihmat tedavisi yap\u0131lmak \u00fczere Adana \u015eehir Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,.