İntihar ettiği iddia edilen Eboue'den sürpriz görüşme!

En son 2014 May\u0131s ay\u0131nda Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131 final ma\u00e7\u0131 olan Galatasaray - Eski\u015fehirspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda g\u00f6rev alan Eboue bir daha sahalara d\u00f6nemedi.\r\n\r\n,Daha sonra Sunderland'e imza atmak \u00fczereyken FIFA'dan 1 y\u0131l men cezas\u0131 ald\u0131. ,Ard\u0131ndan T\u00fcrk Oca\u011f\u0131 Limasol'le anla\u015fan fakat bu kez de sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7emeyen Eboue, bir t\u00fcrl\u00fc formaya kavu\u015famad\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemde intihar\u0131n e\u015fi\u011fine geldi\u011fini a\u00e7\u0131klayan Eboue'ye \u015fimdi bir \u015fans kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re; tecr\u00fcbesiyle tak\u0131ma katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen MLS tak\u0131mlar\u0131ndan Galaxy, Eboue'yi tak\u0131ma katmak istiyor.\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Eboue'nin transferinin a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,Fildi\u015fili futbolcunun ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde intihar etti\u011fi iddia edilmi\u015f, daha sonra olay yalanlanm\u0131\u015ft\u0131.,May\u0131s 2014'ten beri aya\u011f\u0131 topa de\u011fmeyen eski Galatasarayl\u0131 Eboue'ye s\u00fcrpriz bir teklif geldi.