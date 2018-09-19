İntihar ettiren 'Momo' oyununun sırrı ortaya çıktı

Momo, \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir intihar oyunu olarak tan\u0131mlan\u0131yor ve bir\u00e7ok gencin \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olmakla su\u00e7lan\u0131yor. ,Ancak Momo'nun kendili\u011finden ortaya \u00e7\u0131kan bir sanal \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131ktan daha fazlas\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Oyunun merkezinde grotesk, \u015fi\u015fkin ve siyah g\u00f6zl\u00fc bir kad\u0131n\u0131n rahats\u0131z edici g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc var.\r\n\r\n,Bu numaralar\u0131 Whatsapp'a ekledi\u011finizde telefonun arkas\u0131ndaki ki\u015fi size bir\u00e7ok g\u00f6rev veriyor. ,Bu g\u00f6revlerin \u00e7o\u011fu kendine zarar vermeye ve sonunda intihara kadar gitmeye neden oluyor.\r\n\r\n,\u0130nternette bir anda kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kan baz\u0131 cep telefonu numaralar\u0131 oyunu oynayabilmek i\u00e7in onlar\u0131 WhatsApp'a eklemenizi istiyor.\r\n\r\n,Momo, g\u00f6rselinin orjinali Japon \u00f6zel efekt \u015firketi olan Link'in tasarlad\u0131\u011f\u0131 bir heykelin foto\u011fraf\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk kez 2016 y\u0131l\u0131nda Tokyo'da sergilenen heykelin ger\u00e7ek ismi ise "Anne ku\u015f."\r\n\r\n,Anne ku\u015f Momo ilke kez 2016 y\u0131l\u0131nda bir Japon instagram hesab\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130ki y\u0131l sonra ise Facebook'taki bir grupta oyunun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten bir post payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Pop\u00fcler payla\u015f\u0131m sitesi Reddit'in Facebook hesab\u0131nda bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan postta insanlar oyuna davet edildi.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan oyun daha geni\u015f kitlelere yay\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u0130nsanlar Momo'yu g\u00f6rebilmek i\u00e7in o cep telefonu numaralar\u0131n\u0131 bir bir Whatsapp'lar\u0131na eklediler.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan \u0130spanya'ya yay\u0131lan oyunda Amerikan cep telefonu numaralar\u0131 da g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015fland\u0131. \u00d6l\u00fcmler geni\u015f \u00e7apta ses getirdi ve g\u00fcvenlik yetkilileri oyunla ilgili bir dizi uyar\u0131 yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Ancak polis, olay\u0131n Momo foto\u011fraf\u0131 kullanan ve birbiriyle ba\u011flant\u0131s\u0131 olmayan birden \u00e7ok Whatsapp numaras\u0131n\u0131n oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\nUzmanlar ise bu tip sanal oyunlara kar\u015f\u0131 aileleri uyarmaya devam ediyor.