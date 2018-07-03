İntihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı

Ablas\u0131n\u0131n eni\u015ftesini aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren cani karde\u015f, \u00f6nce talihsiz kad\u0131n\u0131 bo\u011fdu, sonra da ast\u0131. Gelen polislere ise yalan s\u00f6yledi. Ablas\u0131n\u0131n kendisini ast\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia eden cani her \u015feyi tek tek itiraf etti.,G\u00fcng\u00f6ren Tozkoparan Mahallesi'nde ge\u00e7ti\u011fimiz per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 20.30 s\u0131ralar\u0131nda intihar ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki \u00e7ocuklu Hatice Uzun (34)'un cans\u0131z bedeniyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Evde bulunan kad\u0131n\u0131n e\u015fi O.U. ve karde\u015fi Bilal Tak\u0131r (28) kad\u0131n\u0131n kendisini do\u011falgaz borusuna asarak intihar etti\u011fini s\u00f6yledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu. \r\n \r\n, \r\nOlay\u0131 \u015f\u00fcpheli bulan G\u00fcng\u00f6ren Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 derinle\u015ftirdi. \u0130nceleme s\u00fcrerken Bilal Tak\u0131r polisi arayarak ablas\u0131n\u0131 kendisinin \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf etti. Polise teslim olmak istedi\u011fini s\u00f6yleyen Bilal Tak\u0131r, Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yap\u0131lan ilk sorgusunda Bilal Tak\u0131r'\u0131n ablas\u0131n\u0131, eni\u015ftesini aldatt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n \r\n,\r\nBilal Tak\u0131r, tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda sinirine hakim olamay\u0131p ablas\u0131n\u0131n bo\u011faz\u0131n\u0131 uzun s\u00fcre s\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Bu s\u0131rada ablas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve intihar s\u00fcs\u00fc vermek i\u00e7in iple do\u011falgaz borusuna ast\u0131\u011f\u0131n\u0131 daha sonra da oradan indirerek kom\u015fulardan yard\u0131m istedi\u011fini itiraf etti\u011fi kaydedildi.\r\n \r\nADL\u0130YEYE SEVKED\u0130LD\u0130 \r\n \r\nG\u00fcng\u00f6ren Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri Hatice Uzun'un e\u015fi O.U.'nun da ifadesini al\u0131rken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan karde\u015f Bilal Tak\u0131r emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Bak\u0131rk\u00f6y Adliyesi'ne sevk edildi.