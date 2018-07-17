İntihardan vazgeçiren teklif!

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez-2 parkı falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir süre alkol alan Bahadır K. çevredekilerin bakışları arasında korkulukların diğer tarafına geçerek yaşamak istemediğini söyledi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ekibi ve olumsuz bir duruma karşı deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Bahadır K.’yı (34) ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Polisin ikna çalışmasına rağmen alkol almaya devam eden ve çok fazla miktarda borcu olduğunu söyleyen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı.