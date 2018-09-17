iOS 12 güncellemesi ile neler değişiyor? | iOS 12 hangi telefonlara geliyor| IOS 12 özellikleri

Bu ak\u015fam t\u00fcm iPhone'lar de\u011fi\u015fiyor. Bak\u0131n ekran\u0131n\u0131zda art\u0131k neler g\u00f6receksiniz?\r\n,iOS 11 kullanan pek \u00e7ok ki\u015fi iOS 12\u2019yi merakla bekliyor zira iOS 11, hatalar\u0131n bol oldu\u011fu bir i\u015fletim sistemiydi.\r\n,iOS 12 bu ak\u015fam saatlerinde yay\u0131nlan\u0131yor. iOS 12'nin yay\u0131nlanmas\u0131yla birlikte g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr pek \u00e7ok \u015fey de\u011fi\u015fecek.\r\n,Apple bu defa b\u00fcy\u00fck yenilikler yerine hata \u00e7\u00f6z\u00fcmlerine daha fazla odakland\u0131. \u015eirket, iOS 12\u2019nin iOS 11\u2019e g\u00f6re iki kat daha performansl\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor.\r\n,iOS 12 ile birlikte neredeyse t\u00fcm iPhone modellerinin performans\u0131 ciddi \u015fekilde artacak. Hatta Apple\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re test edilen bir iPhone 6S\u2019te uygulama a\u00e7\u0131l\u0131\u015flar\u0131nda %40 daha iyi performans al\u0131nd\u0131.\r\n,iOS 12, kamera uygulamas\u0131n\u0131n performans\u0131n\u0131 da art\u0131r\u0131yor. \u00d6yle ki; iOS 12 ile birlikte %70 daha h\u0131zl\u0131 foto\u011fraf \u00e7ekebileceksiniz.\r\n,iOS 12, \u00e7ok daha geli\u015fmi\u015f bir art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik deneyimi i\u00e7in ARKit 2 ile birlikte geliyor. \u00dcstelik ARKit 2 ile birlikte art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik oyunlar\u0131n\u0131 arkada\u015flar\u0131n\u0131zla birlikte oynayabileceksiniz.\r\n,Apple, iOS 12 ile yaln\u0131zca art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deneyimini geli\u015ftirmekle kalm\u0131yor, payla\u015fmay\u0131 da kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor. \u015eirket, art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik deneyimlerini payla\u015fmay\u0131 kolayla\u015ft\u0131racak bir dosya bi\u00e7imi olu\u015fturmak i\u00e7in Pixar ile birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Measure uygulamas\u0131 sayesinde art\u0131k art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ger\u00e7eklik kullanarak herhangi bir nesnenin ya da mekan\u0131n uzunlu\u011funu, geni\u015fli\u011fini ya da y\u00fcksekli\u011fini \u00f6l\u00e7ebileceksiniz.\r\n,iOS 12 ile birlikte gelen Siri K\u0131sayollar\u0131, sesli asistan\u0131n\u0131za \u015fartl\u0131 komutlar ataman\u0131za imkan verir. \u00d6rnek olarak \u2018Siri buras\u0131 \u00e7ok karanl\u0131k\u2019 dedi\u011finizde Siri\u2019nin otomatik olarak fla\u015f\u0131 a\u00e7mas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilirsiniz.\r\n,Foto\u011fraflar uygulamas\u0131na gelen \u2018Senin \u0130\u00e7in\u2019 \u00f6zelli\u011fi, ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda i\u00e7inde bulundu\u011funuz g\u00fcnde \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131 g\u00f6steriyor ve baz\u0131 foto\u011fraflar\u0131n\u0131z i\u00e7in Apple efekt \u00f6nerilerinde bulunuyor.\r\n,Apple, iOS 12 ile Finans uygulamas\u0131n\u0131 yeniden elden ge\u00e7iriyor ve tasar\u0131m\u0131n\u0131 g\u00fcncelliyor. Ayr\u0131ca Apple News entegrasyonu sayesinde takip etti\u011finiz hisseler hakk\u0131nda haberleri Apple News\u2019te g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyebileceksiniz.\r\n,iOS 12 ile birlikte Apple CarPlay Google Haritalar ba\u015fta olmak \u00fczere \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf navigasyon uygulamalar\u0131n\u0131 kullanabileceksiniz.\r\n,iOS 12 ile bildirim merkezi de yenileniyor. Art\u0131k belirli bir uygulamaya ait bildirimler tek bir bildirim kart\u0131nda toplan\u0131yor. Ayr\u0131ca bildirimler ile ilgili ayarlara bildirim merkezinden ula\u015fabiliyorsunuz.\r\n,iOS 12 ile birlikte hayat\u0131m\u0131za girecek Screentime uygulamas\u0131, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n iPhone ya da iPad kullan\u0131m al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 kontrol etmesine, gerekli g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc halde baz\u0131 s\u0131n\u0131rlamalar belirlemesine imkan tan\u0131r.\r\n,Yukar\u0131daki \u00f6zellikte de belirtti\u011fimiz gibi \u2018uygulama s\u0131n\u0131rlamalar\u0131\u2019 ak\u0131ll\u0131 telefon kullan\u0131m al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 kontrol alt\u0131nda tutman\u0131za imkan tan\u0131yacak. B\u00f6ylece belirli bir uygulama i\u00e7in kendinize g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131m s\u0131n\u0131r\u0131 belirleyebileceksiniz.\r\n,Animoji \u00f6zelli\u011fi ile bizleri birer emoji karakterine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren Apple, iOS 12 birlikte kullan\u0131ma sunaca\u011f\u0131 Memoji \u00f6zelli\u011fi ile direkt kendi emojilerimizi olu\u015fturmam\u0131z\u0131 m\u00fcmk\u00fcn k\u0131l\u0131yor.\r\n,Apple, iOS 12 ile Messages uygulamas\u0131na adeta Snapchat\u2019i entegre ediyor. Art\u0131k Messages uygulamas\u0131n\u0131 kullanarak g\u00f6nderdi\u011finiz foto\u011fraflara \u00e7\u0131kartmalar, metinler ya da efektler ekleyebilirsiniz.\r\n,Grup g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme \u00f6zelli\u011fine \u00f6nem veriyorsan\u0131z, iOS 12 sizi fazlas\u0131yla memnun edecek. Zira iOS 12 ile FaceTime\u2019da 32 ki\u015fiye kadar grup g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirmek m\u00fcmk\u00fcn olacak.\r\n,17 Eyl\u00fcl tarihinde indirilmeye sunulacak olan iOS 12, iPhone 5S \u00fcst\u00fc ve di\u011fer iPhone modellerine, t\u00fcm iPad Air ve iPad Pro modellerine, 5. ve 6. nesil iPad modellerine, iPad mini 2 ve \u00fcst\u00fc iPad mini modelleri ve 6. nesil iPod touch i\u00e7in indirile