iOS'lara 14 yeni özellik geliyor

Apple \u0130OS ak\u0131ll\u0131 telefonlara 14 yeni \u00f6zellik gelece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Bu \u00f6zelliklerin ne olaca\u011f\u0131 ise merak konusuydu.,Apple QR kodu tarama \u00f6zelli\u011fini ge\u00e7ti\u011fimiz sene iOS 11\u2019e getirdi.,iOS 12 ile birlikte yeni bir k\u0131sayol ekleniyor ve bu k\u0131sayol dirak kameray\u0131 a\u00e7arak kodu taraman\u0131z\u0131 sa\u011fl\u0131yor. K\u0131sayolu ekrana eklemek i\u00e7in Ayarlar\u2019dan Control Center\u2019a gidin. Customize Controls se\u00e7en\u011fini se\u00e7erek \u2018Scan QR Code\u2019u ekleyin.\r\n\r\n,iPhone X ile birlikte Apple, d\u00fcnyaya Animoji\u2019yi tan\u0131tt\u0131. Cihaz\u0131n \u00f6n kameras\u0131n\u0131n da sayesinde kendi suretimizde avatarlar iyice hayat\u0131m\u0131za girmi\u015fken iOS 12 ile birlikte Memoji \u00f6zelli\u011fi eklendi. Art\u0131k t\u0131pat\u0131p kendimize benzeyen avatarlar ve emojiler olu\u015fturabiliyoruz.\r\n\r\n,Messages uygulamas\u0131nda kameray\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sol tarafta yeni ikon g\u00f6receksiniz. Efekt sayfas\u0131n\u0131 a\u00e7an bu ikonla birlikte kendi Memojinizi ekleyebilir, bir \u015feyler \u00e7izebilir ya da g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00fczerine yaz\u0131 yazabilirsiniz.\r\n\r\n,FaceTime, iOS 12 ile birlikte b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcncelleme ald\u0131. Kullan\u0131c\u0131lar art\u0131k 32 ki\u015fiye varan grup konu\u015fmalar\u0131na kat\u0131labilecekler. Ayr\u0131ca FaceTime aramalar\u0131na efekt ekleyebilirsiniz.\r\n\r\n,Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n cihazlar\u0131n\u0131 g\u00fcncel tutabilmek i\u00e7in \u0130OS 12 ile birlikte otomatik g\u00fcncelleme \u00f6zelli\u011fi geliyor. Bu \u00f6zelli\u011fi a\u00e7abilmek i\u00e7in Ayarlar\u2019dan Software Updates\u2019e gidin ve Otomatik G\u00fcncellemeler\u2019i a\u00e7\u0131n. Se\u00e7enek aktif oldu\u011funda OS g\u00fcncellemeleri Wi-Fi ba\u011fl\u0131 oldu\u011funuz takdirde ba\u015flayacak.\r\n\r\n,Yeni Bedtime modu ile birlikte bildirimler bir daha sizi rahats\u0131z etmeyecek. Bu \u00f6zelli\u011fi aktif edebilmek i\u00e7in Ayarlar\u2019dan Do Not Disturb, ard\u0131ndan Bedtime\u2019a t\u0131klay\u0131n. B\u00f6ylece saati dahi kontrol etmek ad\u0131na telefonunuza bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda dikkatiniz da\u011f\u0131lmayacak.\r\n\r\n,Apple\u2019\u0131n \u2018Do Not Disturb\u2019 \u00f6zelli\u011fine getirdi\u011fi tek yenilik Bedtime de\u011fil. Kontrol merkezinde bu ikona uzunca basarsan\u0131z baz\u0131 yeni \u00f6zelliklerle kar\u015f\u0131lacaks\u0131n\u0131z. Bildirimleri 1 saatli\u011fine, bu ak\u015fama kadar ya da bu mekandan ayr\u0131lana kadar kapatmak size kalm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Art\u0131k ayn\u0131 uygulamalardan gelen bildirimler uzun bir kuyruk olu\u015fturmayacak. Art\u0131k tek bir tane olarka g\u00f6r\u00fcnecekler ve ancak siz t\u0131klarsan\u0131z hepsi a\u00e7\u0131lacak. Bir di\u011fer yeni \u00f6zellik ise sola kayd\u0131r\u0131rsan\u0131z baz\u0131 bildirim se\u00e7enekleri kar\u015f\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7\u0131kacak. B\u00f6ylece ayarlar men\u00fcs\u00fc kurcalamadan h\u0131zl\u0131 baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler yapabileceksiniz.\r\n\r\n,Baz\u0131 spesifik uygulamalardan ekrana bildirim d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc zaman cihaz\u0131n\u0131z\u0131n \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7mas\u0131n\u0131 engelleyebilirsiniz ya da ses \u00e7\u0131kmamamas\u0131n\u0131 sa\u011flayabilirsiniz. Hala memnun de\u011filsiniz uygulamadan bildirim gelmesini hepten engelyebilirsiniz.\r\n\r\n,Apple, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n telefon ve tabletinde ne kadar ve nas\u0131l zaman ge\u00e7irdi\u011fini anlamas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in Screen Time\u2019i ekledi. Ayarlar men\u00fcs\u00fcnden a\u00e7abilece\u011finiz Screen Time sayesinde dakikas\u0131 dakikas\u0131na ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bilebileceksiniz.\r\n\r\n,Screen Time ile birlikte sadece uygulamalar\u0131 ne kadar kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zla kalmayacak ayr\u0131ca uygulamalara belli bir kullan\u0131m s\u0131n\u0131r\u0131 da getirebilceksiniz. \u00d6rne\u011fin \u00e7ocu\u011funuz \u00e7ok miktarda zaman\u0131n\u0131 harc\u0131yorsa o uygulamaya zaman s\u0131n\u0131r\u0131 getirin.\r\n\r\n,Screen Time\u2019in sundu\u011fu bir ba\u015fka faydal\u0131 \u00f6zellik, belirli uygulamalar\u0131 kendi ayarlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z belli bir saatten sonra kilidini a\u00e7mas\u0131. B\u00f6ylece kendinizi daha rahat frenleyebileceksiniz.\r\n\r\n,Art\u0131k ayarlar k\u0131sm\u0131ndaki batarya b\u00f6l\u00fcm\u00fc neyin g\u00fcc\u00fcn\u00fcz\u00fc daha \u00e7ok t\u00fcketti\u011fi hakk\u0131nda daha fazla detaya sahip olacak.\r\n\r\nSiri, iOS 12 ile birlikte b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fim ge\u00e7iriyor. Eklenen K\u0131sayol \u00f6zelli\u011fi ile birlikte mesaj g\u00f6ndermekten m\u00fczik dinlemeye kadar pek \u00e7ok komutu ki\u015fiselyard\u0131mc\u0131n\u0131za ekleyebileceksiniz.\r\n\r\n