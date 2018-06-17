iPhone 3GS yıllar sonra yeniden satışta

2009 y\u0131l\u0131n\u0131n en pop\u00fcler telefonu iPhone 3GS yeniden piyasaya \u00e7\u0131ksa al\u0131r m\u0131yd\u0131n\u0131z? G\u00fcney Koreli bir operat\u00f6r 40$ fiyat etiketi ile iPhone 3GS sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n,Apple\u2019\u0131n ilk h\u00fccresel veri eri\u015fimi sunan iPhone 3GS modelinin \u00fczerinden 9 y\u0131l ge\u00e7ti ve art\u0131k iPhone tarihini anlat\u0131rken bir obje haline geldi. Veya biz \u00f6yle zannediyoruz zira iPhone 3GS modeli G\u00fcney Kore\u2019de yeniden sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,SK Telink operat\u00f6r\u00fc, SK Seven ad\u0131ndaki s\u0131f\u0131r ve ikinci el \u00e7evrim i\u00e7i telefon sat\u0131\u015f platformunun yay\u0131na ba\u015flamas\u0131n\u0131n \u015ferefine teknoloji tarihinde \u00f6nemli bir yer tutan iPhone 3GS modelini yeniden sat\u0131\u015fa sundu.\r\n,iPhone 3GS modellerinin stoklarda kalanlardan olu\u015ftu\u011fu ve yenilenmi\u015f bir batarya ile geldi\u011fi ifade ediliyor. Bu bak\u0131mdan gerekli testler de yap\u0131lm\u0131\u015f. \u015earj aleti ve kulakl\u0131k ile birlikte yeniden \u00f6zenle kutulanan iPhone 3GS modeli kontrats\u0131z 40$ civar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor.\r\n,En fazla iOS 6 s\u00fcr\u00fcm\u00fcne kadar g\u00fcncellenebilen iPhone 3GS ne i\u015fe yarayacak? Fazla uygulama deste\u011fi olmayan iPhone 3GS sadece konu\u015fma, mesajla\u015fma ve m\u00fczik dinlemek i\u00e7in kullan\u0131labilir. ,