iPhone'dan Türkiye'ye büyük zam!

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ''Almay\u0131n'' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 Apple, T\u00fcrkiye i\u00e7in \u00f6zel bir zam yapt\u0131. ,Ge\u00e7en haftalarda \u00fcr\u00fcnlerine zam yapan Apple, resmi servis ve onar\u0131m \u00fccretlerinde T\u00fcrkiye'ye \u00f6zel bir zam yapt\u0131.\r\n\r\n,iPhone X sahipleri k\u0131r\u0131lan ekran\u0131 de\u011fi\u015ftirmek istedi\u011finde ge\u00e7en sene kas\u0131m ay\u0131nda 1180 TL \u00f6demek durumunda kal\u0131yordu. ,De\u011fi\u015fen fiyat tarifesiyle birlikte ekran de\u011fi\u015fim \u00fccreti 1449 TL'ye \u00e7\u0131km\u0131\u015f durumda. ,Ayn\u0131 i\u015flem Amerika'da 279 dolardan ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Bu da g\u00fcncel d\u00f6viz kuruyla 1840 TL'ye denk d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Apple'\u0131n sene ba\u015f\u0131ndan beri y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc pil de\u011fi\u015ftirme kampanyas\u0131nda da zam s\u00f6z konusu. ,Eski model iPhone'lar\u0131n yaz\u0131l\u0131m g\u00fcncellemesiyle yava\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bunun sebebinin de eskiyen piller oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Ard\u0131ndan Apple uygun fiyatl\u0131 pil de\u011fi\u015ftirme kampanyas\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Bu kampanya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda garanti kapsam\u0131 d\u0131\u015f\u0131ndaki cihazlar\u0131n pilleri 129 TL'den de\u011fi\u015ftiriliyordu.