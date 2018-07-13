iPhone fiyatlarına zam geldi | iPhone 7, iPhone 8, iPhone X ne kadar oldu? (İşte model model zamlı iPhone fiyatları)
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iPhone sahibi olanlar ve yeni almayı düşünüyorsanız dikkat! iPhone fiyatlarına zam geldi. Apple bugünden itibaren bir çok cihazı daha da yüksek fiyattan satacak.iPhone sahibi olanlar iyi ki zamlanmadan aldım diye bir oh çekmektedir. Ancak yeni iPhone almak isteyenler veya var olan modeli yükseltme hayali kuranlar için kötü oldu. iPhone 7, iPhone 8, iPhone X ne kadar oldu? diye merak edenler haberimizden bulabilir. İşte model model zamlı iPhone fiyatları...