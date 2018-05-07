iPhone kullananlar dikkat! Hemen indirin, bedava oldu

iPhone'lara sunulan baz\u0131 uygulamalar bu sabah resmen bedava oldu!\r\n,Flipbook: Animate! Ad\u0131ndan da anla\u015f\u0131labilece\u011fi \u00fczere Flipbook: Animate, \u00e7ocuklar i\u00e7in animasyonlu \u00e7izimler ve k\u0131sa filmler yapmak i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f bir uygulama.\r\n,Easy Translation T\u00fcrk\u00e7e dahil 32 dilde \u00e7eviri yapabilen Easy Translation, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kelime kelime, c\u00fcmle c\u00fcmle dilleri birbirlerine \u00e7evirmesini sa\u011fl\u0131yor.\r\n,Remote Keyboard Pad for Mac iPhone veya iPad'inizi Mac klavyesine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren kullan\u0131\u015fl\u0131 bir uygulama. Mac klavyenize \u00f6zel numaralar, oklar ve di\u011fer bloklar\u0131 ekleyebilirsiniz.\r\n,Transforism,Fonti \u2013 Font Keyboard Fonti \u2013 Font Keyboard, 50\u2019den fazla (Harry Potter, Matrix, S\u00fcper Mario, Minecraft vb) \u00f6zel yaz\u0131 tipi i\u00e7eren e\u011flenceli ve \u00f6zelle\u015ftirilebilir bir klavye uygulamas\u0131.\r\n,PXL Olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 bir foto\u011fraf kolaj uygulamas\u0131. PXL (Pixel), ak\u0131ll\u0131 telefon taraf\u0131ndan al\u0131nan an\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 kullanarak yeni bir mozaik sanat\u0131 olu\u015fturuyor.\r\n,Comblosion Normalde 2 dolara sat\u0131lan; ancak bug\u00fcn \u00fccretsiz olan Comblosion tipik bir arcade oyunu. Parma\u011f\u0131n\u0131zla \u00e7izgiler \u00e7izerek noktalar\u0131 birle\u015ftiriyorsunuz. Noktalar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u00f6nceden \u00e7izilmi\u015f \u00e7izgiler ge\u00e7mek yasak. Her ba\u011flant\u0131dan sonra ek bir saniye al\u0131rs\u0131n\u0131z ve bir sonraki nokta g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. Her ba\u011flant\u0131da zorla\u015f\u0131yor ve sonu yok.\r\n,Angry Little Ninjas D\u00fc\u015fman ninjalara kar\u015f\u0131 k\u0131yas\u0131ya s\u00fcren bir m\u00fccadeleye \u00e7ekiyor bu oyun sizi. \u015eu an bedava!\r\n,Telefonunuzun \u015farj\u0131 \u00e7abuk mu bitiyor? Sebebi kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z o uygulama olabilir! \u0130\u015fte pil katili uygulamalar...\r\n,Hay Day\r\n,Youtube'da zaman ge\u00e7irmek,videolar izlemekte pili azalt\u0131yor.\r\n,Viber\r\n,Skype uygulamas\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fmak, yaz\u0131\u015fmak da pilin \u00f6mr\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkiliyor.\r\n,Google Chrome\r\n,Instagram\r\n,Line\r\n,Snapchat\r\n,Shazam\r\n,Antivir\u00fcs Programlar\u0131 ,Path\r\n,Clash Of Clans\r\n,Angry Birds\r\n,Periscope\r\n,Tango\r\n,Cookie Jam\r\n,Facebook Sayfa Y\u00f6neticisi\r\n,Facebook Messenger\r\n,Twitter\r\n,Ancak s\u0131n\u0131rl\u0131 s\u00fcreyle... \u0130\u015fte \u015fu an bedavadan indirebilece\u011finiz kullan\u0131\u015fl\u0131 uygulamalar...,Tumblr\r\n,Kamera,Candy Crush Saga ,The Weather Channel