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iPhone'ları çökerten hata! WhatsApp'tan sonra iPhone'a sıçradı...

iPhone'ları çökerten hata! WhatsApp'tan sonra iPhone'a sıçradı...
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Dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta görülen hata iPhone'lara da sıçradı. iPhone'larda ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların sadece bir SMS'le telefonlarını kullanılamaz hale getirmesine yol açıyor.Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmiş, Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getirmeye başlamıştı.

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