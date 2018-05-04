iPhone SE 2 nasıl olacak?

Apple\u2019\u0131n Haziran ay\u0131nda d\u00fczenleyece\u011fi WWDC 18 etkinli\u011finde iOS 12\u2018nin yan\u0131nda iPhone SE\u2019nin yeni modelini de tan\u0131taca\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. \r\n\r\n,Bug\u00fcn ise iPhone SE\u2019nin yeni modeli i\u00e7in ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yay\u0131nland\u0131.,3.5 mm kulakl\u0131k giri\u015fini iPhone 7 ile sonland\u0131ran Apple, bu model de 3.5 mm giri\u015fe yer vermeyecek.\r\n, iPhone SE\u2018nin tasar\u0131m\u0131na \u00e7ok benzeyen yeni model, yeni ak\u0131ma uyacak ve \u00e7entik ekran tasar\u0131m\u0131 ile gelecek.\r\n,S\u0131z\u0131nt\u0131 devi onleaks, bug\u00fcn iPhone SE\u2019nin yeni modelinin nas\u0131l g\u00f6r\u00fcnece\u011fi dair render g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015ft\u0131., Payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde; telefonda ana ekran tu\u015funun olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k ve net bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcnebiliyor