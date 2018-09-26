iPhone XS ve XS Max'da yok artık dedirtecek hata!

iPhone XS ve XS Max'da yok art\u0131k dedirtecek hata!,D\u00fcnya teknoloji firmalar\u0131 aras\u0131nda en b\u00fcy\u00fck olarak nitelendirilen Apple'\u0131n 12 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi lansmanda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 iPhone Xs ve Xs Max telefonlar\u0131nda Wi- Fi ve h\u00fccresel veride sorun meydana geldi\u011fi belirtildi.\r\n,Apple destek forumlar\u0131 \u00fczerinde yer alan ba\u011flant\u0131lara g\u00f6re Wi-Fi ve h\u00fccresel verilerinin iyi olmad\u0131\u011f\u0131 ve beklenenin aksine \u00fcst\u00fcn performans sa\u011flayamad\u0131\u011f\u0131 ifade edilerek k\u00f6t\u00fc bir performans ile kar\u015f\u0131, kar\u015f\u0131ya kal\u0131nmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcnya devi Apple'nin yeni cihazlar\u0131 Wi- Fi sinyallerini kaybetmekte ve yeniden ileti\u015fim kurmak i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan u\u011fra\u015f verildi\u011fi ifade ediliyor.\r\n\r\n,Apple destek forumunda belirtilen detaylarda kullan\u0131c\u0131lar\u0131n 200mW temelinde yapt\u0131klar\u0131 testlerde yeni \u00f6zellikte kesinlikle istenilen ba\u015far\u0131y\u0131 kazanamad\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,iPhone Xs ve iPhone Xs Max'te ya\u015fanan s\u00f6z konusu bu sorunun yetersiz dahili anten sebebiyle meydana geldi\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu Amerika devi Apple ise bu konuyla alakal\u0131 olarak resmi bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n\r\n,Hen\u00fcz yeni bir telefonun bu sorun ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 bunal\u0131ma sokmas\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla kar\u015f\u0131lan\u0131rken iPhone XS ve XS Max alacak ki\u015filerin teredd\u00fct etti\u011fi konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Bu kapsamda iPhone XS ve XS Max kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n nas\u0131l bir yol izledikleri merak konusu...,.