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Irak'ın kuzeyinde PKK'dan temizlenen bölgelerde çok önemli gelişme
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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu.
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