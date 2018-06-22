İran, Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

Yemen k\u0131y\u0131lar\u0131nda sular \u0131s\u0131n\u0131yor.\r\n,\u0130ran, Yemen k\u0131y\u0131lar\u0131ndaki Aden K\u00f6rfezi'ne 2 sava\u015f gemisi g\u00f6nderdi.\r\n,Tasnim Haber Ajans\u0131'na g\u00f6re, \u0130ran Deniz Kuvvetlerinin helikopter ta\u015f\u0131ma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan olu\u015fan 54'nc\u00fc Filo Aden K\u00f6rfezi'ne g\u00f6nderildi.\r\n,Arap Yar\u0131madas\u0131'n\u0131n g\u00fcney k\u0131y\u0131s\u0131nda Hint Okyanusu'nu K\u0131z\u0131ldeniz'e ba\u011flayan stratejik bir konumda yer alan Aden K\u00f6rfezi, Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyonun Yemen'e d\u00fczenledi\u011fi askeri operasyonlar a\u00e7\u0131s\u0131ndan hassas konumda bulunuyor.,Son olarak \u0130ran'dan fla\u015f bir hamle geldi.\r\n