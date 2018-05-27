İran'da 4 eyalette açlık sorunu

Sistan-Belu\u00e7istan eyaleti milletvekilleri ba\u015fkan\u0131 Muhammed Naim Eminiferd, "Sistan-Belu\u00e7istan eyaletinin y\u00fczde 75'i a\u00e7l\u0131k sorunuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya" dedi.,S\u00f6z konusu eyaletlerin ba\u015f\u0131n\u0131 Sistan-Belu\u00e7istan'\u0131n \u00e7ekti\u011fini dile getiren Eminiferd, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Sistan-Belu\u00e7istan eyaleti milli gelir da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 bak\u0131m\u0131ndan \u00fclke s\u0131ralamas\u0131n\u0131n en alt s\u0131ralar\u0131nda yer al\u0131yor. Sermaye yoklu\u011fu ve son 18 y\u0131ld\u0131r ya\u015fanan kurakl\u0131k, eyaletin g\u0131da g\u00fcvenli\u011fine darbe vurdu. Kurakl\u0131k \u00f6zellikle Zabul, Zahidan ve \u00c7abahar kentlerine ba\u011fl\u0131 k\u00f6yleri g\u0131da g\u00fcvenli\u011fi bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok geriletmi\u015ftir. Sistan-Belu\u00e7istan eyaletinin y\u00fczde 75'i a\u00e7l\u0131k sorunuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya."\r\n\r\n,\u00d6te yandan Zahidan Milletvekili Alim Yar Muhammedi de Sistan-Belu\u00e7istan eyaletinin k\u00f6ylerinde temiz i\u00e7me suyu ve ekmek s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\nHalk\u0131n her y\u00f6nden ge\u00e7iminin \u00e7ok yetersiz oldu\u011funu belirten Muhammedi, yakla\u015f\u0131k 580 bin n\u00fcfusa sahip Zahidan kentindeki su s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131na ili\u015fkin, "Zahidan kentinde 350 bin ki\u015fi sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u00e7me suyuna sahip de\u011fil." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u0130ran'da halk, devlet y\u00f6neticilerini Suriye, Yemen ve Irak gibi \u00fclkelere askeri m\u00fcdahalelerde bulunarak \u00fclkenin maddi varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 heba etmekle su\u00e7luyor. ,\u0130ran'\u0131n Sistan-Belu\u00e7istan, H\u00fcrm\u00fczgan, Bu\u015fehr ve G\u00fcney Horasan eyaletlerinde ya\u015fayan halk\u0131n a\u00e7l\u0131k sorunuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u0130ranl\u0131 \u00d6\u011frenciler Haber Ajans\u0131 ILNA'n\u0131n haberine g\u00f6re, \u0130ran Meclisi'nde konu\u015fan Sistan-Belu\u00e7istan eyaleti milletvekillerinin ba\u015fkan\u0131 Muhammed Naim Eminiferd, "Sistan-Belu\u00e7istan, H\u00fcrm\u00fczgan, Bu\u015fehr ve G\u00fcney Horasan eyaletlerinde ya\u015fayan halk\u0131n, fakirli\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak a\u00e7l\u0131k sorunuyla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu" belirtti.