İran'da 8 terörist idam edildi

\u0130ran'da ge\u00e7en y\u0131l meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin mezar\u0131na d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131larla ilgili ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e \u00fcyesi 8 ki\u015fi idam edildi.\r\n,Kom\u015fu \u00fclke \u0130ran'da ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l ger\u00e7ekle\u015ftirilen sald\u0131r\u0131lar\u0131n failleri idam edildi.\r\n,\u0130ran'da Tahran Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 Bilgilendirme Ofisi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, ge\u00e7en y\u0131l meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin mezar\u0131na d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131lara yard\u0131m ve yatakl\u0131k ettikleri gerek\u00e7esiyle tutuklanan 8 "DEA\u015e \u00fcyesi" idam edildi.\r\n,Mahkeme, May\u0131s ay\u0131nda bu ki\u015fileri idam cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130ran'\u0131n ba\u015fkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde e\u015f zamanl\u0131 bombal\u0131 ve silahl\u0131 sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenlenmi\u015f, olaylarda 17 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n