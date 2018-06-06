İran'da çatışma: 2 sınır muhafızı öldü

T\u00fcrkiye ve \u0130ran aras\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n en \u00f6nemli \u00fcss\u00fc Kandil'e y\u00f6nelik operasyon yap\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki m\u00fctabakat sonras\u0131 fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n,\u0130ran s\u0131n\u0131r muhaf\u0131zlar\u0131na bir grup ter\u00f6rist taraf\u0131ndan sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n,\u0130ran'\u0131n Bat\u0131 Azerbaycan eyaletine ba\u011fl\u0131 Serde\u015ft kenti k\u0131rsal\u0131nda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leriyle "bir grup silahl\u0131 ter\u00f6rist" aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 2 \u0130ran s\u0131n\u0131r muhaf\u0131z\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u00c7at\u0131\u015fmada \u00e7ok say\u0131da ter\u00f6ristin de \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ifade edildi.\r\n,\u0130ran resm\u00ee ajans\u0131 IRNA'n\u0131n haberine g\u00f6re, \u00fclkenin bat\u0131s\u0131ndaki Serde\u015ft'te d\u00fcn gece 23.00 sular\u0131nda \u0130ran s\u0131n\u0131r muhaf\u0131zlar\u0131 ile ter\u00f6rist gruplar aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada Yusuf Pirane ve Mahbub Kurbani adl\u0131 iki \u0130ran askeri \u00f6ld\u00fc.\r\n,Haberde, s\u00f6z konusu ter\u00f6rist grubun ad\u0131 belirtilmezken \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lge daha \u00f6nce \u0130ran askerleriyle ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n \u0130ran kanad\u0131 PJAK militanlar\u0131 aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalara sahne olmu\u015ftu.