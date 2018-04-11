İran'da düşen özel jetin karakutusu açıldı!

\u0130ran\u2019da d\u00fc\u015fen ve 3\u2019\u00fc m\u00fcrettebat 11 gen\u00e7 kad\u0131na mezar olan Ba\u015faran Holding\u2019e ait jet kazas\u0131n\u0131n esrar\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor.,Cenazelerden 10\u2019u, facian\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye\u2019ye getirildi ve topra\u011fa verildi. \u0130ran y\u00f6netimi, kaptan pilot Beril Gebe\u015f\u2019in naa\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeyi kar\u0131\u015f kar\u0131\u015f bilen k\u00f6yl\u00fcleri seferber etti. ,Kaynaklar Gebe\u015f\u2019in naa\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cYak\u0131nda bu konuda da bir geli\u015fme olabilece\u011fi \u00fcmidini ta\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.,Kazay\u0131 \u0130ran soru\u015fturuyor, T\u00fcrkiye\u2019den iki uzman da destek veriyor. Jetin \u00fcreticisi Kanada\u2019dan da baz\u0131 uzmanlar heyete dahil oldu.,T\u00fcrkiye, \u0130ran ve Kanada temsilcileri u\u00e7u\u015f verilerinin kaydedildi\u011fi FDR ile kokpitte yap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n kaydedildi\u011fi CVR\u2019\u0131, kamuoyunda bilinen ad\u0131yla karakutular\u0131, Paris\u2019te g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Karakutular, Paris\u2019te bu konuda uzman bir laboratuvarda a\u00e7\u0131ld\u0131 ve analiz s\u00fcreci ba\u015flat\u0131ld\u0131.,\u00c7al\u0131\u015fmalara heyet de e\u015flik edecek.\r\n, Kaynaklar, karakutular \u00fczerinde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n en ge\u00e7 10 g\u00fcn i\u00e7inde tamamlanmas\u0131n\u0131 beklediklerini belirterek, \u201cAy sonuna kadar kazaya ili\u015fkin bir \u00f6n raporun \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.\r\n HABERT\u00dcRK,.