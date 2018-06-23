İran'da yayımlanan kitapta Ruhani'ye yönelik ilginç iddialar

\u0130ran'da Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani aleyhinde ilgin\u00e7 iddialarda bulunan bir kitap internet ortam\u0131nda yay\u0131mland\u0131.\r\n,A\u015f\u0131r\u0131 muhafazakar kimli\u011fiyle bilinen Kamran Gazanferi adl\u0131 ara\u015ft\u0131rmac\u0131 yazar taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nan "Bir bak\u0131\u015fta Hasan Ruhani" adl\u0131 kitab\u0131n bas\u0131m\u0131na \u0130r\u015fad ve K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan izin verilmedi.\r\n,\u0130nternet ortam\u0131nda e-kitap \u015feklinde yay\u0131mlanan kitapta Ruhani, "\u015eah d\u00f6nemindeki istihbarat te\u015fkilat\u0131 SAVAK'la i\u015f birli\u011fi yapmak ve ABD ad\u0131na \u0130slam Cumhuriyeti'ni ortadan kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fmakla" su\u00e7lan\u0131yor.\r\n,Kitapta Ruhani'nin cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gerekli yeterlili\u011fi sa\u011flayamad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclerek, meclisin konuyu incelemesi gerekti\u011fi s\u00f6yleniyor.\r\n,Devlete ait \u0130ran Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde iddialar "temelsiz" olarak nitelendirildi.